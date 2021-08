Algérie: Batna - 1e noyau de la commission de secours et de solidarité de lutte contre les incendies

Batna — Le premier noyau de la commission de wilaya de secours et de solidarité de lutte contre les incendies de forêts a été créé à Batna, a-t-on appris jeudi auprès de la conservation locale des forêts.

Cette initiative a été lancée en coordination avec le commissariat de wilaya des Scouts musulmans algériens (SMA) et sera élargie à la société civile, dont les associations et les acteurs versés dans le domaine environnemental, et sera encadrée par la conservation des forêts en vue de lutter contre les incendies de forêts et protéger les populations riveraines lors des incendies, a précisé à l'APS le conservateur local des forêts, Abdelmoumene Boulzazene.

Il a également souligné que les missions de cette commission ne se limitent pas uniquement aux secours et à la solidarité en cas d'incendie de forêts, mais elle aura aussi pour rôle de signaler et de lutter contre les incendies.

Selon la même source, le plus important est de savoir organiser les interventions et les secours et de permettre aux intervenants de se familiariser avec le mode d'action en pareil cas pour se protéger des blessures et des brûlures et apprendre à cordonner avec les services de la Protection civile pour faire face à tout incendie et être préparé pour la prochaine saison.

L'idée de créer cette commission et la formation d'une société civile préparée et prête à faire face aux incendies de forêts a émergé avec l'élan de solidarité manifesté par les citoyens lors des récents incendies dans certains wilayas du pays et leur implication dans la lutte contre les incendies et l'assistance des personnes sinistrées, a relevé M. Boulzazene.

Il a par ailleurs, estimé que ces actions nécessitent un encadrement et un accompagnement par la conservation des forêts et les autorités pour la préservation des richesses forestières et leur protection contre les incendies.

D'autre part, le même intervenant a affirmé que la police judiciaire a ouvert une enquête sur ces incendies, en particulier ceux qui se sont déclarés à plusieurs reprises au même endroit et dont les dégâts ont été limités grâce aux citoyens qui ont donné l'alerte et appuyé les services concernés en temps opportun.

Il a fait état, dans ce contexte, de la découverte de 36 roues en caoutchouc, il y a quelques jours, à l'intérieur d'une forêt dense adjacente à une zone d'habitation au chef-lieu de wilaya, déposés délibérément dans cet endroit d'après une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux.

Les services locaux de la conservation des forêts ont enregistré depuis le début de la campagne de lutte contre les incendies de forêt, le 1er juin dernier jusqu'à aujourd'hui, 144 interventions dont 22 incendies qui ont détruit 71 ha, dont 32 ha d'Alfa, tandis que le reste est constitué de broussailles, de chêne et de pin d'Alep, a déclaré le responsable du secteur.

Aussi, les 14 tours de guet réparties à travers la wilaya, dont trois opérationnelles au cours de cette saison, ont contribué avec "efficacité" à signaler et surveiller les incendies, selon la même source, qui a indiqué qu'une demande a été adressée à la tutelle pour la mise en place de 40 nouvelles tours qui seront implantées dans des zones montagneuses de la wilaya de Batna.

Le même responsable a souligné que certaines causes des incendies qui se sont déclarés dernièrement dans la wilaya de Batna, sont dues à des facteurs climatiques, comme la sécheresse et les températures élevées, et d'autres au facteur humain, que ce soit de manière volontaire ou involontaire, mettant en avant le grand rôle des médias dans la sensibilisation à la nécessité de préserver la richesse forestière en raison de son importance multiple, économique, sociale et écologique.