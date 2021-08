Congo-Kinshasa: Sport - Le stade des Martyrs de la Pentecôte en pleine réhabilitation

L'Administrateur gestionnaire intérimaire de l'ex place Cultura, Polydore Bongubu, a confirmé à l'Agence Congolaise de Presse (ACP) que la pelouse synthétique décapée du stade des Martyrs de la Pentecôte est en instance d'implantation au stade Cardinal Joseph Albert Malula dans la commune de Kinshasa.

Pour lui, les travaux de ce complexe omnisport vont bon train en ce qui concerne la pose des sièges au premier étage, de la pelouse et de l'éclairage. Les travaux au niveau des vestiaires seront entamés dès que les matériaux commandés arriveront de Pointe Noire où ils se trouvent déjà. Il y aura deux compartiments pour les sièges V.I.P. Les simulations qu'on y a effectuées avant d'être posées ont donné un résultat satisfaisant. L'ensemble des gradins du premier étage sera complètement couvert.

«Il est notamment question des tribunes d'honneur A, B et C ou 40.000 sièges seront installés. Pour le 2ème étage, on s'y attellera après le match des éliminatoires de la Coupe du monde de football, Qatar 2022 du 3 septembre prochain entre les Léopards de la RDC et les Taïfa Stars de la Tanzanie», a confirmé Polydore Bongubu, qui a encore ajouté : "on n'a pas de soucis pour les vestiaires. Seulement, il s'est posé un problème d'étanchéité qui sera résolu dans deux jours.

Il a fait cette déclaration en marge des travaux effectués dans la marmite béante du boulevard Triomphal, la décision de déplacer l'ancienne pelouse vers le nouveau site émane du ministre des Sports et Loisirs, Serge Kankonde Shembo, qui tient à réhabiliter l'ex stade du 24 novembre non seulement par le transfère et l'implantation de l'ancienne pelouse synthétique de l'ancien stade Kamanyola mais aussi des sièges retirés des vestiaires de ce temple du football kinois".

Sur le plan éclairage du stade, la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) et la Confédération Africaine de Football (CAF) exigent la lumière estimée à plus de 2.000 luxes contre 1.900 qui sont d'usage jusqu'ici. Sur ce point avec la volonté des autorités du pays, sans lésiner sur les moyens, la RDC a décidé de se conformer à tous les niveaux et, dans une semaine, ce sera chose faite. Pour sa part, l'administrateur du stade des Martyrs de Pentecôte a saisi l'occasion pour remercier le Ministre des Sports et Loisirs, Serge Nkonde, et le Chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi qui font de leurs mieux pour se conformer aux standards internationaux.

Globalement, l'évolution des travaux est satisfaisante, la seule crainte est l'alimentation du chantier en eau par la Regideso. Il sied de noter que le stade des Martyrs de la Pentecôte a une dette colossale vis-à-vis de cette entreprise.