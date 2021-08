Congo-Kinshasa: Mota Ngaliema à la tête de l'INPP - La communauté Teke-Humbu remercie Félix Tshisekedi

Dans une déclaration rendue public le week-end dernier, les chefs coutumiers Teke-Humbu ont remercié le Chef de l'Etat pour la nomination de l'un d'eux à la tête de l'Institut National de Préparation Professionnelle (INPP), Mota Ngaliema Léonard, en qualité de Président du Conseil d'Administration (PCA).

Venus de tous les quatre coins de la ville-province de Kinshasa, les Teke-Humbu se sont retrouvés dimanche 8 août dernier, à l'espace Planète J, au quartier I, dans la commune de N'djili, pour recevoir leurs dignes fils, le député national Léonard Mota Ngaliema et Marcel Mokili, récemment nommés respectivement PCA de l'INPP et ministre provincial en charge du Tourisme, de la décentralisation et affaires coutumières de Kinshasa.

L'occasion était donnée à cette communauté de prodiguer des sages conseils aux heureux promus pour qu'ils travaillent pour la nation et non pour des individus. La communauté Teke-Humbu a remercié le Président de la République et Chef de l'Etat Félix Tshisekedi pour avoir honoré sa promesse faite aux chefs coutumiers en date du 9 décembre 2019 à la Cité de l'Union Africaine, laquelle promesse consistait à tenir compte de la représentation des autochtones de Kinshasa dans la gestion de la chose publique, en nommant quelques-uns de ses fils, comme c'est le cas aujourd'hui avec Mota Ngaliema au poste de PCA de l'INPP. « Nous prenons rendez-vous avec lui en 2023 pour lui dire merci», ont souligné les chefs traditionnels Teke-Humbu dans cette déclaration.