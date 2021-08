Madagascar: Pétanque - Championnat de Madagascar - La FSBM met la barre très haut !

Le général Tahiry est un grand passionné de pétanque. Comme il a grandi à Antsirabe, cela coulait presque de source.

Le championnat de Madagascar de pétanque en triplette pour les seniors hommes les 4 et 5 septembre à Imerintsiatosika, fait déjà saliver les boulistes. Ces derniers piaffent d'impatience à l'approche de ce qui serait le plus grand rendez-vous de l'année pour cette discipline. A cela une raison, une seule. La Fédération de Sports Boules de Madagascar a fait miroiter l'événement en instituant des primes hors normes mais aussi cette perspective de se qualifier à la Coupe du monde et au championnat d'Afrique.

Doublé de BIC. Des objectifs qui font qu'aujourd'hui, les boulistes se préparent avec le plus grand sérieux. La tenue, la semaine dernière, des championnats régionaux constitue déjà un point d'appui pour les pronostics. Et sur ce chapitre, le bouliste Lalatsara Club Ambohimahasoa, cher à l'ami Zozo, annonce déjà la couleur en réalisant un doublé. Chez les dames en effet, Lila, Cynthia et Mialy ont remporté le titre tout comme Daddy, Mamy Ronaldinho et Bally chez les hommes.

Daddy et consorts, après avoir raté la Coupe de Madagascar à Andraikiba, reviennent plus forts. Et on comprend pourquoi, notamment avec les primes faramineuses. Les grands noms vont aussi tenter de confirmer tout le bien qu'on pensait d'eux. On citera Toutoune qui va peut-être faire équipe avec Rado Bond et Andry Kely. Il y aura aussi le député Rastany qui s'est séparé de Nary et Tiana et qui va composer avec une nouvelle équipe.

Commando. Le général Tahiry restera solidaire avec ses deux fidèles lieutenants dont Kola et Rado pour former un authentique commando. On peut citer également la formation de Jacquis Be avec Mamy et Carlos avec qui ils ont terminé à la seconde place des championnats du monde de Pattaya. Bref, il y a beaucoup de prétendants pour un titre.

L'idée de la FSBM à ne plus accepter. Il y aura trois millions d'ariary pour les vainqueurs en sus d'une participation à la Coupe du monde en Espagne. Les finalistes malheureux ne rentreront pas d'Imerintsiatosika les mains vides avec deux millions d'ariary mais également avec une qualification pour les championnats d'Afrique en Guinée. Les troisièmes en sus des médailles recevront un million d'ariary comme les quatrièmes. Les droits de participation à ce sommet national sont de 60.000 ariary par équipe.