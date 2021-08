Afrique de l'Est: Concours photo régional - Les îles face au changement climatique comme thème principal

La commission de l'Océan Indien lance un concours photo aux citoyens et résidents des pays suivants : Comores, Madagascar, Maurice, Seychelles et Zanzibar. Un concours qui vise à sensibiliser le public aux effets du dérèglement climatique dans les îles.

Pour y participer, chaque photographe, amateur ou confirmé, doit soumettre une photo forte, originale, racontant une histoire et correspondant aux thèmes : les effets visibles ou ressentis du changement climatique sur l'environnement ou les solutions en matière d'adaptation ou d'atténuation, pour les photographes de plus de 18 ans. Quant aux plus jeunes, c'est-à-dire entre 12 et 17 ans, ils peuvent aussi participer en envoyant une photo correspondant au thème principal : les îles face au changement climatique.

Les conditions de participation. Ce concours photo est ouvert à tous, du moment que le candidat remplit les conditions de participation ; c'est-à-dire être un résident de l'un des pays mentionnés plus haut, et avoir plus de 12 ans. Un formulaire en ligne disponible à l'adresse commissionoceanindien.org/concours-photo-contest doit être dûment rempli pour tous les participants.

À noter également qu'un candidat ne peut soumettre qu'une seule photo et indiquer la catégorie dans laquelle il souhaite s'inscrire. Concernant les données techniques des photos acceptées, elles doivent être au format numérique .JPG ou .PNG. De haute résolution, la taille des fichiers ne doit excéder 15 Mo. Quant au format, seuls les formats suivants seront considérés : 16 : 9, 4 : 3 (portrait ou paysage) et carré (1 : 1). Et pour le nom du fichier à transmettre, la commission de l'Océan Indien indique qu'il doit être présenté comme suit : titre-nom-prénom.jpg.

Aux dernières nouvelles, la date limite pour soumettre les photos a été légèrement repoussée. Aussi, ceux et celles qui veulent participer à ce concours photo ont jusqu'au 31 août 2021 pour valider leur participation.