Madagascar: Armée - Le renforcement de la marine dans les plans

Booster la marine pour renforcer la sécurité maritime. C'est l'une des informations qui est ressortie de la réunion de grands responsables de l'Armée, hier.

Un enjeu économique colossal. Les décideurs politiques sont conscients du potentiel des richesses dont regorge le territoire maritime de Madagascar. Outre la question de l'exploitation, il faut, aussi, prendre en compte le volet sécuritaire.

Dans son intervention téléphonique, en ouverture de la réunion des grands responsables de l'Armée, hier, au Centre de conférence internationale (CCI), d'Ivato, Christian Ntsay, Premier ministre a, ainsi, abordé l'opportunité de renforcer la marine nationale. Le chef du gouvernement a, justement, présenté la stratégie de sécurité maritime, cette année. C'est dans l'optique de cette nouvelle stratégie et sur la lancée de la restructuration de l'Armée que les Zones maritimes de sécurité prioritaire (ZMSP), ont été mises en place.

Les ZMSP sont déployées dans les ports des zones stratégiques du territoire maritime de Madagascar. C'est le cas, par exemple, de Taolagnaro. Un important carrefour d'une autoroute maritime internationale se trouve au large de Tolagnaro. Ce territoire maritime regorge aussi de produits de pêche. La Grande île, par ailleurs, compte procéder à la levée sismique de son plateau continental au large de la bande entre Toliara et Taolagnaro pour élargir son territoire maritime Sud.

Dans l'immédiat, lutter contre les pêches illégales et l'exploitation illégale des ressources naturelles comme les bois et pierres précieuses et même le trafic de bovidés qui sortent par les mers est la priorité. Il y a, également, le trafic d'êtres humains, voire d'armes et de drogues qui entrent et sortent des côtes poreuses du pays.

Action

Dans un premier temps, comme l'explique le général Richard Rakotonirina, ministre de la Défense nationale, il y a eu la restructuration des forces navales. Le 2e Régiment des forces d'intervention (2e RFI), d'Antsiranana, par exemple, a été transformé en 2e bataillon d'infanterie de marine. Autrefois sous la houlette de l'armée de terre, elle est désormais rattachée à l'Etat-major des forces navales et revient à sa vocation première de commando de marine.

Le renforcement de la marine implique, toutefois, des recrutements de nouveaux éléments pour grossir les rangs et la dotation de matériel. Ce deuxième volet est le plus onéreux et nécessite un investissement colossal. Cela serait dans les plans, mais devrait se faire petit à petit. La réunion d'hier au CCI a été l'occasion de réaffirmer la consigne présidentielle durant la formation du nouveau gouvernement.

« L'action », a été le mot d'ordre. Ces deux dernières années, l'Armée s'est attelée à sa restructuration. « Comme l'a souligné le président de la République, l'heure n'est plus à la théorie, mais à l'action pour avoir des résultats concrets sur la vie de la population », soutient le général Rakotonirina. En matière de lutte contre les Dahalo, par exemple, il faudra renforcer les actions dans la partie ouest du pays, concède-t-il. Le Premier ministre, le ministre de la Défense nationale ont, par ailleurs, exigé l'exemplarité dans le comportement du commandement et des éléments de l'armée.