Madagascar: MAE Patrick Rajoelina - « Donner force à une diplomatie économique »

La grande famille des Affaires étrangères a honoré la cérémonie de passation de service entre le ministre des Affaires étrangères sortant, le Dr Djacoba A. S. Oliva Tehindrazanarivelo et le ministre entrant, MAE Patrick Rajoelina.

Dans son allocution, le nouveau chef de la diplomatie malgache, Patrick Rajoelina, a témoigné sa gratitude à l'endroit du président de la République pour cette nouvelle mission et s'est engagé à offrir toutes ses capacités à la mise en œuvre du « velirano », pour le rayonnement de Madagascar. Il a saisi cette occasion pour articuler les trois grands axes de la diplomatie.

Primo : donner force et vigueur à une diplomatie économique tous azimuts visant à raffermir et élargir les relations que nous avons avec les pays, les partenaires techniques et financiers, les organisations internationales, la diaspora, les ONG et les entreprises qui souhaitent accompagner notre émergence. Secundo : faire rayonner Madagascar partout à travers nos participations aux grands événements diplomatiques, économiques, culturels et sportifs à travers le monde. Et tertio : être exemplaire.

Modèle d'intégrité. Le ministre a rappelé que la « lutte contre la corruption avec tolérance zéro » a également été l'instruction particulière donnée par le président de la République Andry Rajoelina et qu'à cet effet, chacune et chacun d'entre nous doit être un modèle d'intégrité et de droiture. Immédiatement après sa prise de fonction officielle, le chef de la diplomatie malgache, M. Patrick Rajoelina, a rencontré les membres du Syndicat des corps du Ministère des Affaires étrangères (SYNCORMAE), représentant tout le personnel du ministère, à son bureau dans une ambiance sereine et cordiale. |À cette occasion, le ministre a exprimé son attachement à la relation très étroite avec le syndicat dans un esprit de partenariat de dialogue et de fihavanana malagasy.