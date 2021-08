Madagascar: Volley-ball - Coupe de Madagascar Jeunes - Forte délégation pour la ligue Anosy

La ligue régionale de volley-ball Anosy sera bel et bien présente à la Coupe de Madagascar Jeunes. Une délégation composée de 25 personnes a quitté Fort-Dauphin, hier, et arrivera dans la Capitale demain matin.

Une ligue débrouillarde, c'est ainsi que l'on peut qualifier de la ligue Anosy pour sa volonté de participer à la coupe de Madagascar Jeunes qui se déroulera à la cité Akany Sambatra Itaosy du 22 au 29 août. La distance et la RN13 en piteux état, n'empêcheront pas les volleyeurs antanosy de rejoindre ce sommet national. La ligue sera représentée par trois équipes en l'occurrence l'ASFO dans les catégories U16 et U20 filles et l'AVBC dans la catégorie U20 garçons.

Cette forte délégation formée de 25 personnes est attendue à Antananarivo d'ici à peu près 36 heures de route, à bord d'un camion « carandale ». Selon les explications, le budget estimatif de la délégation s'élève jusqu'à 15 millions ariary. Mais grâce à la participation des partenaires, des parents des joueurs et des responsables étatiques qui ont organisé une collecte de fonds, les clubs ont pu partir.

Et c'est logique car le dirigeant n'est autre que Falimanantsoa Rasolofomanana. Celui-ci était un ancien joueur de l'équipe nationale, son amour pour cette discipline coule dans ses veines. « La ligue n'avait jamais manqué une occasion, que ce soit en termes de compétition ou de formation mais cette fois-ci, c'est une grande première : on a pu envoyer trois équipes à un championnat. Et ce, grâce à la contribution de tout un chacun. Par ce sacrifice et en dépit du niveau technique des joueurs, on espère les voir dans le carré d'As», a-t-il fait savoir.

Par ailleurs, le volley-ball est la discipline sportive la plus pratiquée dans l'Anosy. La ligue a formé plusieurs joueurs devenus membres de l'équipe nationale. Il existe désormais 10 clubs qui se répartissent dans les sections de Fort-Dauphin, Amboasary Atsimo et Betroka. La ligue sera dotée d'un gymnase « manara-penitra » d'ici quelques mois à Ampasimasay Fort-dauphin. Pour le président, son souhait est d'y accueillir les championnats nationaux de volley-ball soit pour 2022 soit pour 2023.