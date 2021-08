Madagascar: Brice Randrianasolo - Le ministre des Mines remet sa démission au Président

Au sortir du Palais d'Ambohitsorohitra où il a déposé sa démission hier, l'ex-nouveau ministre était loin d'avoir bonne ... mine.

Trois jours. Pas un de plus ni un de moins. Nommé le jour de l'Assomption qui symbolise « la montée au ciel » de la Vierge Marie, Brice Randrianasolo est redescendu sur terre hier. Le nouveau ministre n'a pas attendu d'être limogé pour rendre son tablier. « Dans un souci d'apaisement et dans l'intérêt supérieur de la Nation, je fais part à mes chers compatriotes qu'à la date d'aujourd'hui 19 août 2021, j'ai remis ma démission en tant que ministre des Mines et des Ressources Stratégiques au président de la République », rapporte-t-il.

Relaxé. « Depuis ma nomination, diverses calomnies ont été publiées sur les réseaux sociaux concernant ma personne », déplore-t-il. Se réservant le droit de porter plainte à l'encontre des « personnes initiatrices des troubles, notamment sur les réseaux sociaux », comme il s'est réservé le droit de ne pas émettre une quelconque réponse à la campagne menée contre sa personne. « Sauf que vu la tournure des événements rattachés à ces médisances, je tiens quand même à apporter quelques mots dont j'estime nécessaires compte tenu des faits qui me sont imputés », ajoute-t-il. Et de faire remarquer que « les manipulations médiatiques ont omis ou ont délibérément omis de souligner le fait » qu'il a été relaxé dans l'affaire qui a été portée devant le Tribunal de Première Instance d'Antananarivo.

Une étape. L'initiateur du projet « Faneva Lovainjafy » confie que « la prise de cette décision a été rude mais elle s'avère être la plus raisonnable dans l'intérêt supérieur de la Nation ». Celui qui vient d'effectuer un séjour éclair dans le gouvernement de déclarer que « devenir ministre n'était pas un but mais une étape me permettant d'apporter mon concours au développement de notre chère Patrie ». Son regret, c'est de n'avoir pas eu le temps de démontrer ses compétences pour apporter sa part de responsabilité envers la Nation. « Je suis intimement convaincu que Madagascar connaîtra un jour son heure de gloire », déclare l'ex-nouveau ministre. « Le temps d'un ministre a un début et une fin, le mien n'aurait ainsi duré que trois jours, de courte durée, mais un temps qui m'a permis de conforter ma contribution envers la Nation, quelles que soient les circonstances ». Ministre de trois jours, ministre pas pour toujours.