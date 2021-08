Cote d'Ivoire: Sécurité routière - Les forces de l'ordre intensifient la sensibilisation

Après la mise à disposition du matériel de contrôle routier et de la banque de visuels en flyers par le Ministère des Transports, les actions terrains des forces de Police et de la Gendarmerie nationale prennent du relief. En effet, la Police Spéciale de la Sécurité Routière (PSSR) a entamé depuis le vendredi 13 août 2021 une tournée de sensibilisation dans les gares routières au profit des acteurs et des usagers de la route.

Cette tournée de la PSSR, conduite par le premier responsable de l'unité de police rattachée au Ministère des Transports, le Commissaire Divisionnaire Touré Abdoul Kader, permet d'échanger avec les transporteurs et usagers de la route d'une part et d'autre part d'organiser des séances de travail, en vue de la restitution de l'atelier sur la stratégie nationale pour la sécurité routière, des comités consultatifs d'éthique, la remise de kits, et informer les acteurs sur la phase de répression contre l'incivisme routier qui débute le 07 septembre 2021.

Outre les actions PSSR et de la Police nationale, le vendredi 16 août dernier, la Gendarmerie a, elle aussi, débuté la distribution de kits de sensibilisation par la 6ème légion territoriale de Yamoussoukro, avant les étapes de l'autoroute du nord et de l'ensemble des légions. Dans l'optique d'une meilleure appropriation et implémentation au profit du personnel de la maréchaussée, des séances de formation sur la Stratégie nationale pour la sécurité routière sont prévues à cet effet.