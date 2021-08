Cote d'Ivoire: Direction générale de Fraternité Matin - Venance Konan passe le témoin à Serge Abdel Nouho

Une passation des charges a eu lieu, le mercredi 18 août 2021, en présence de l'inspecteur général Anoma-Kanié Léandre,du conseiller technique Agnès Kraidy, représentant tous deux le ministère de la Communication,des Médias et de la Francophonie, ainsi que du Pca Sangaré Ibrahima Séga.

Ce qui était considéré comme une rumeur est maintenant un fait avéré. La direction de Fraternité Matin a changé de main. Elle est depuis hier tenue par Serge Abdel Nouho, anciennement Dga de Venance Konan qui a dirigé le groupe de presse pendant une dizaine d'années. La passation des charges s'est déroulée au cours d'une sobre et brève cérémonie, au bureau du Dg sortant, dans une ambiance bon enfant, sous l'œil vigilant des représentants du ministère de la Communication, des Médias et de la Francophonie, à savoir l'Inspecteur général Anoma-Kanié Léandre et le Conseiller technique, Agnès Kraidy. Etait également présent le président du Conseil d'administration, le Pr Sangaré Ibrahima Séga.

De la dizaine d'années passées à la tête de Fraternité Matin, Venance Konan garde encore des souvenirs tout frais, faits de haut et de bas. Malgré tout, il a pu tenir la barque de la Société nouvelle de presse et d'édition de Côte d'Ivoire (Snpeci) grâce à l'appui incommensurable du Chef de l'État Alassane Ouattara qui lui a donné les moyens de faire tourner la machine Fraternité Matin depuis 2011: l'acquisition d'une rotative, l'augmentation du salaire du personnel de 20%, la hausse des salaires les plus bas à au moins 150 mille Fcfa, un plan de redressement, la relance de FratMat digital, la célébration des 55 ans de Fraternité Matin en présence du Chef de l'État, la relance des magazines "Femme d'Afrique", "Émergence économique", les plateformes des Grands rendez-vous de Fraternité Matin, l'Invité des rédactions...sont quelques challenges réussis sous Venance Konan. C'est pourquoi, au moment où il part pour d'autres fonctions, il ne peut s'empêcher de traduire sa gratitude au Président de la République Alassane Ouattara qui lui a donné cette opportunité, sans oublier tous les ministres de tutelle qui se sont succédé au département de la Communication et des Médias, le Conseil d'administration et surtout « le personnel de Fraternité Matin pour le travail abattu pendant ces 10 ans ».

Au nouveau directeur général, Venance Konan a présenté quelques défis qu'il se fera fort de relever « pour faire de Fraternité Matin le fleuron de la presse en Côte d'Ivoire, dans la sous-région et en Afrique », surtout dans un contexte marqué par une crise mondiale de la presse et sanitaire due au coronavirus qui impacte lourdement les économies mondiales : renforcer le format digital du journal, diversifier l'offre éditoriale, mettre en application le plan de restructuration, rapprocher les produits Frat-Mat de la population à travers des caravanes...Abdel Nouho, le nouveau directeur général « mesure la grandeur de la tâche et les responsabilités » qui sont les siennes depuis hier en héritant de ces dossiers et défis de la Snpeci .

Et, « je puis vous assurer que je ne ménagerai aucun effort pour être à la hauteur de ce challenge et dans ma carrière professionnelle, je me suis toujours fixé des défis car c'est cela qui permet de se surpasser. Beaucoup a été fait, beaucoup reste à faire. Je souscris à l'œuvre de construction entamée par le DG Venance Konan et compte la poursuivre afin que la société retrouve de plus belle son équilibre financier et sa notoriété », a-t-il promis. Tout en exprimant sa gratitude à son aîné qu'il qualifie de « monument de la presse nationale et même internationale ».

Pour réussir sa nouvelle mission, Abdel Nouho veut toujours compter sur les conseils avisés de son prédécesseur Venance Konan, mais aussi sur l'ensemble du personnel de la Snpeci. Il n'a pas omis de remercier les représentants de la tutelle, les travailleurs, le Conseil d'administration et son président « pour la confiance que vous venez de me renouveler ». Quant au Pca, Pr Sangaré Ibrahima Séga, il a félicité Venance Konan pour avoir assuré la direction de Fraternité Matin avec dextérité et demandé son accompagnement et sa bénédiction pour son jeune frère Serge Nouho « à travers sa vision, ses idées, ses conseils » pour continuer de faire de Fraternité Matin le plus grand journal d'Afrique francophone.