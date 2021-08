Cote d'Ivoire: Bangolo - Une ONG vole au secours des veuves de Béoué-Zibiao

Les bénéficiaires ont reçu des vivres et non-vivres d'une valeur de 1,5 million de Fcfa.

L'Ong Redco a fait, le 14 août 2021, don de vivres d'une valeur de 1,5 million de FCfa aux veuves de la Sous-préfecture de Béoué-Zibiao, dans le département de Bangolo.

À l'occasion, la présidente de l'Ong Redco, Nadège Yohou Ibo, a exprimé son satisfécit d'avoir donné un peu de joie et de bonheur à ces femmes rendues vulnérables par le décès de leurs conjoints.

Nadège Yohou Ibo a également salué le courage et l'abnégation dont font preuve les bénéficiaires dans l'encadrement de leurs progénitures malgré la faiblesse des moyens matériels.

« Ce geste est la manifestation de notre amour, notre reconnaissance et notre fierté pour nos braves maman qui, après le décès de leurs maris, sont obligées de jouer à la fois le rôle d'homme et de femme, de se battre chaque jour, toutes seules, afin de subvenir aux besoins de leurs enfants et d'assurer leur avenir », a-t-elle déclaré.

C'est en cela qu'elle a annoncé des cadeaux et divers appuis à venir à la faveur de la prochaine rentrée scolaire et diverses fêtes. « Notre accompagnement va s'étendre à l'école et aux différentes fêtes dont celle de Noël. Parce que notre objectif est de soulager nos compatriotes, mais également de partager des bons moments ensemble ».

La présidente de l'Ong Redco n'a pas manqué de lancer un appel aux bonnes volontés engagées dans les actions humanitaires et philanthropiques similaires, à l'effet de conjuguer les efforts pour un impact plus fort sur l'ensemble du territoire.

Le chef de village, Zoué Jean et Goueti Bi Ballo, le sous-préfet, ont salué « le dynamisme de l'Ong Redco » et encouragé ses responsables à poursuivre et intensifier leurs actions.