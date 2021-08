Cameroun: Processus électoral à la Fécafoot - Déjà 406 clubs éligibles

Des listes provisoires de représentants de 47 championnats régionaux sur 58 viennent d'être publiées par le président de la commission électorale.

La commission électorale de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot) a publié mardi dernier les listes provisoires des clubs des championnats départementaux 2020-2021 appelés à prendre part au processus électoral.

Ils sont notamment attendus lors des assemblées générales dans les ligues départementales. Jusqu'ici, le document de 16 pages présente 406 clubs. En attendant les éventuelles réclamations, il y aura au total 406 clubs répartis sur neuf régions. On note que le Centre compte le plus grand nombre de clubs : 117. Cette région est suivie par le Littoral, avec ses 80 représentants et de l'Ouest avec 55 clubs.

En parcourant ce document signé par le président de ladite commission, Gilbert Schlick, on constate qu'il n'y aura manifestement pas d'élection dans certains départements, faute de clubs. La mention « néant » est ainsi utilisée. C'est le cas pour l'ensemble des six départements de la région du Nord-Ouest.

Dans le Sud-Ouest, ils sont quatre sur les six départements à n'avoir aucune équipe : Ndian, Kupe Manengouba, Manyu et Lebialem. Et enfin, la Boumba-et-Ngoko à l'Est et la Vallée du Ntem pour le Sud. « Ce sont des départements dans lesquels les compétitions n'ont pas été organisées, en commençant par le championnat », explique Parfait Siki, le secrétaire général par intérim de la Fecafoot.

Toutefois, le président Gilbert Schlick a indiqué que les intéressés disposent d'un délai de 48 heures à compter de la publication de ces listes pour saisir la commission électorale par une simple requête adressée au président de ladite commission.

Par ailleurs, au moment où le processus électoral s'apprête à être lancé, l'ancien secrétaire général, Benjamin Didier Banlock a adressé une requête à la commission d'éthique aux fins d'annulation de la décision qui le démettait de ses fonctions et pour violations graves du code éthique de ladite fédération.