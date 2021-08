Cameroun: Semences olympiques - C'est parti !

Les catégories benjamins et poussins ont ouvert le bal des 62e et 63e éditions jumelées du tournoi hier au stade Omnisport de Yaoundé.

Semences affrontait l'Académie Ngahane dans la catégorie des benjamins tandis que Semence Sorgho se mesurait à Abou Manager, chez les poussins. Les deux rencontres d'une durée de 15 minutes chacune ont été sanctionnées par les victoires des équipes de l'Académie Ngahane et Semences Sorgho, sur le score identique de 1 but à 0.

Le décor ainsi planté pour les 62e et 63e éditions, le tournoi se poursuivra avec les matches de toutes les autres catégories au stade Omnisports et au stade annexe n° 2. Cinq catégories (composées de quatre équipes chacune) au sont concernées : les étoiles (U-8), les poussins (U-10), les benjamins (U-12), les minimes (U-15) et les cadets (U-17). Ce sont 20 équipes au total. Parmi lesquelles Kafrej, Semences Maïs, Semences Malt, Abou Manager, Academy FO, Academy Fabrice Ondoa.

Habituellement, la compétition se tient trois fois par an. Actuellement, ce sont les deuxième et troisième séquences de l'année 2021 qui se disputent. « Nous parlons des deuxième et troisième éditions jumelées car la première séquence a eu lieu. La deuxième n'ayant pas eu lieu, nous avons donc décidé de l'associer à la troisième séquence », explique Pascal Atangana, promoteur du tournoi.

Parmi les innovations de cette année, il y a l'annulation du hors-jeu. « Ceci pour contrer les mauvais comportements de certains arbitres et pour permettre aux jeunes participants de mieux étaler leurs talents », a expliqué Pascal Atangana. A ceci, il faut ajouter la réduction du nombre d'équipes et de la durée des matches pour permettre aux jeunes de jouer au moins six matches chacun durant toute la compétition.

Le tournoi ainsi lancé se poursuivra jusqu'au dimanche 22 août avec à la clé des médailles pour les vainqueurs de chaque catégorie. Néanmoins, le promoteur estime que « le plus beau cadeau que peuvent gagner ces enfants est le jeu qu'ils auront partagé. Etre fiers d'affirmer 10 ans plus tard par exemple qu'ils sont passés à Semences olympiques ».