Congo-Brazzaville: Salon de l'artisanat - Alfred Ondze déploie son savoir-faire

Paniers décoratifs, boucles d'oreilles, colliers et tableaux de peinture, les œuvres de l'artiste sont fabriquées à base des matières plastiques recyclées.

Grâce à la deuxième édition du salon de l'artisanat lancée le 13 août par le Premier ministre, Anatole Colinet Makosso, Alfred Ondzé fait une plaidoirie pour sensibiliser la population aux préoccupations environnementales du moment afin de susciter une véritable conscience citoyenne en faveur de l'environnement, dont la gestion des déchets plastiques dans la ville de Brazzaville et partout ailleurs reste un grand challenge des pouvoirs publics.

Artiste décoratrice, évènementielle, écrivaine et galeriste, par ses œuvres où l'on distingue de petites et grandes figures, le tout agencé dans des couleurs dominantes, la jeune artiste plasticienne congolaise véhicule un message instructif à la société. Ces œuvres sont une véritable ode à la nature, invitant à un hommage national qui n'est pas qu'une simple reconnaissance mémorielle, mais aussi une quête d'identité, une démarche qui invite à célébrer à travers l'art l'indépendance. « Je suis née artiste et vu que les artistes ne dorment jamais, j'ai voulu faire un coucou aux Congolais et à la nation congolaise qui nous offre la paix, en leur offrant ces objets d'art aux couleurs nationales », a expliqué Alfred.

Des créations de l'artiste se dégagent une poésie où s'engage un dialogue entre le public et l'artiste. En mettant l'accent sur les couleurs nationales, elle invite au patriotisme et au maintien de la paix, « J'ai constaté que, depuis toujours, les gens ne mettent le drapeau de la nation que sur les tee-shirts, les pagnes, mais pas sur les œuvres d'art. Alors pourquoi ne pas offrir au public un drapeau national sur les objets artisanaux ?», s'est-elle interrogée.

Décliné sur le thème « Artisan, maillon de la diversification de l'économie », le salon de l'artisanat s'inscrit dans le cadre des objectifs du développement à court, moyen et long terme du gouvernement visant la valorisation et la promotion de la production des œuvres en bois. L'initiative veut mettre en valeur des créations congolaises qui manquent de visibilité, pérenniser l'intérêt des artisans congolais et offrir un espace chaleureux, culturel, artistique, commercial à ces derniers.