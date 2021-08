Congo-Brazzaville: Mœurs - Pourquoi la relation belle-mère et belle-fille est - elle aussi complexe ?

Beaucoup de femmes s'accordent sur le fait que la relation belle-mère et belle-fille n'est pas de tout repos. Si, dans la majorité des cas, cela se passe très bien, c'est souvent lors des manifestations en famille que les tensions guettent.

Au Congo, quelques esprits lèvent le voile par des opinions controverses sur cette relation parfois chaotique, complexe que profonde où la communication en est pourtant la clé.

On ne choisit pas sa famille, mais on ne choisit pas non plus sa belle-famille. Bien s'entendre avec la mère de son compagnon n'est pas toujours chose facile. C'est pourquoi il arrive que cette relation soit complexe. Quelquefois elles ont des personnalités opposées qu'elles s'imaginent ne pas ou jamais s'entendre. Une pluie de reproche de l'une contre l'autre sur sa manière d'éduquer ses enfants, d'être peut-être trop envahissante, plus encore insupportable. Autant de sujets de discorde. Pourtant, il est tout à fait possible d'apaiser les tensions.

Pour Grace Loutonadio, cette relation s'anime sur plusieurs aspects : l'amour et la jalousie surtout à l'adolescence et vers l'âge adulte. « Pendant que la mère prend de l'âge (vieillie), la belle-fille arrive dans la splendeur de l'âge et cela crée des rivalités entre les deux. Aussi, les belles-mères aimeraient être des confidentes de leurs belles-filles qui n'ont pas toujours envie de tout partager avec elles », a-t-elle expliqué.

Quant à Judline May, célibataire et mère de deux enfants, pour en arriver là, il faut d'abord se pencher sur la relation qu'entretient la belle-mère avec sa mère, ensuite la belle-fille avec sa mère et enfin la belle-mère avec son fils. « Certaines mères sont très possessives avec leurs fils. On a l'impression qu'ils sont fusionnels. Et si le fils n'arrive pas à se détacher de sa mère, celle-ci pensera que sa belle-fille est en train de lui voler son fils », s'est-elle indignée.

Dans le même contexte, Prince Bré, marié coutumièrement depuis peu, affirme que les belles-mères exercent parfois une pression en rappelant avec des petites phrases leur désir d'être grands-mères surtout si et seulement si la belle-fille a les faibles chances de porter une grossesse. « Ce qu'elles ne saisissent pas, c'est qu'en mettant trop de pression, cela peut retarder les choses », a-t-il signifié. Et d'ajouter : « Dans d'autres cas, si la belle- mère critique de façon permanente sa belle-fille et que celle-ci rapporte à son compagnon sur un ton accusateur, cela est contreproductif et le fils se sent attaqué.»

Aussi complexe que capitale pour le bon équilibre d'une famille, une bonne communication et le fait de prendre du recul sur soi sont les éléments importants pour apaiser les tensions entre belle-mère et belle-fille. L'intervention de l'homme pour soutenir sa compagne contre sa propre mère est primordiale et non négligeable pour une meilleure entente entre les deux femmes. Ce sont là les conseils pour remédier et adoucir ce genre de relation qui ne semble pas être simple.