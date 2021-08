Congo-Brazzaville: Martin Ipandza - « Je ne fais pas les choses à moitié »

interview

Agé de 23 ans, Martin Ipandza est artiste producteur, animateur 3d et photographe de la République du Congo. Créatif depuis son jeune âge, c'est en 2015 qu'il décide de se lancer dans le montage et dans la réalisation des clips vidéo. Il nous fait part, dans cet entretien, de son expérience artistique et du sacrifice fourni pour la réalisation de « Meilleur ».

« Je donne le meilleur de moi, je ne fais pas les choses à moitié », telles sont les premières phrases du refrain du titre « Meilleur » dans lequel vous avez réuni une crème d'artistes de musique urbaine. Quel est le message que vous lancez à travers ce clip ?

Cette chanson s'adresse particulièrement aux jeunes. Et, le message que j'y lance est que nous ne devons pas baisser les bras, quel que soit l'objectif qu'on veut atteindre. Nous devons avoir confiance en nous et perseverer. Dans le son du clip, les artistes ont donné le meilleur d'eux et, en tant que réalisateur, j'ai poussé plus loin ma créativité.

Comment vous en êtes arrivé là et où a eu lieu le tournage de la vidéo?

Cela n'a pas du tout été facile de réunir les quinze artistes. Compte tenu des occupations de chacun, nous avons reporté plusieurs fois le tournage qui a finalement eu lieu à Brazzaville. Et personnellement, je constate que les jeunes s'y retrouvent.

Une autre facette de vous est que vous êtes dessinateur, c'est de cette façon que vous avez imaginé ce clip ?

Exactement, « Meilleur » est une suite logique après chaque couplet. Si vous visionnez le clip, vous constaterez qu'il y a un mélange entre la fiction et la réalité, le dessin et la réalité.

Parlons de votre parcours, pourquoi et comment êtes-vous devenu monteur et réalisateur ?

Je ne me suis pas rendu compte tout de suite que j'avais cela en moi. Sans m'en rendre compte, c'est arrivé par hasard en 2015 d'abord avec le montage du clip d'un de mes amis. A l'époque, j'étais informaticien. La même année, j'ai tourné et monté mon premier clip « En chaîne en or », et c'est comme cela que tout a réellement commencé.

Vous avez collaboré en tant que réalisateur avec des artistes de renommée nationale et internationale. Lesquels ?

J'ai collaboré avec Dj Booksoon, Gaz Fabulons, Tidiane Mario Ariel Cheney, Fally Ipupa et bien d'autres. Et je peux dire que je suis déjà à ma centième réalisation.

Comment vous sentez-vous en six ans de carrière ?

Je me sens épanoui mais pas du tout rassasié.

Un dernier mot

"Meilleurs" est disponible sur ma chaîne YouTube « Martin Ipandza », avec déjà onze mille vues. Soutenons et consommons congolais.