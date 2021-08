Congo-Brazzaville: Foire - Plus d'une dizaine d'entrepreneurs locaux exposent à Brazzaville

Du 1er au 31 août, au centre-ville, se tient une exposition-vente qui met en lumière une panoplie d'articles fabriqués par des artisans et entrepreneurs congolais.

Il suffit de franchir le pas au hall du supermarché Casino de Brazzaville pour découvrir un décor inhabituel qui met en exergue une diversité de créations congolaises. Cette exposition met en avant des produits gastronomiques allant des chips à base de coco de la marque Nissi aux purées de safou de la marque Oporo, en passant par les jus naturels de chez Elite, les flacons de miel, piment, huile naturelle et épices de chez Agri field business Congo.

Accueillante et souriante, Victoire Koudianga, responsable vente du stand Nissi, affirme que la vente se passe bien en dépit des caprices de certains clients qui se montrent un peu sceptiques. « Généralement lors des apéros, nous voyons des gens consommés beaucoup plus les chips à base de pomme de terre importées d'autres pays, combien même nous avons la pomme de terre à foison. Pour diversifier, j'invite la population congolaise à s'intéresser aussi aux chips à base de noix de coco que notamment Nissi a déclinées en plusieurs saveurs : chocolat, vanille, caramel, gingembre. Ce, à partir de 500 FCFA », a-t-elle souligné.

Outre la gastronomie, la mode aussi est valablement représentée avec une variété de produits comme des tissus de bazin riche, des tenues en pagne, des bandeaux et foulards de tête, des bijoux, des sacs à mains, des perruques, etc. Pour Leslie Omona, responsable du stand Omona consacré aux articles de mode et décoration made in Africa, les ventes sont moyennement appréciables car cela dépend des jours. « Il y a certains jours où les ventes sont massives et d'autres jours où c'est plutôt timide. Rien d'étonnant ! Nous sommes encore là jusqu'au 31 août et j'invite donc la population à venir visiter nos stands », a-t-elle dit.

A côté de cela, on découvre également quelques articles de décoration d'intérieur et plusieurs produits pour les cheveux, la peau et bien d'autres problèmes liés à la santé. Selon le responsable du stand Agri field business Congo, cette exposition-vente permet à la population qui ignore souvent l'existence des produits bio fabriqués sur place d'en découvrir, de les expérimenter et de les adopter. « C'est en consommant les produits fabriqués localement que nous soutiendrons l'entrepreneuriat local. Le combat est encore très immense à cause du déni de la population, mais je crois qu'avec le temps, ces produits qui se présentent à elle qu'occasionnellement lors des foires pulluleront sur les rayons de nos supermarchés et même de nos kiosques », a-t-il souhaité.