Congo-Kinshasa: Réforme du Secteur de la Sécurité - Le RRSSJ en atelier d'évaluation sur le rôle de la société civile

Quel rôle la Société Civile doit-elle jouer dans le processus de réforme du secteur de la sécurité ? C'est à cette question que le Réseau pour la Réforme du Secteur de Sécurité et de la Justice (RRSSJ) tente de répondre, en organisant un atelier, depuis le mercredi 18 août 2021, à Sultani hôtel, dans la commune de la Gombe.

Cet atelier est organisé avec l'appui de la section Réforme du Secteur de la Sécurité (RSS) de la Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la Stabilisation au Congo (MONUSCO) ainsi que le Bureau Conjoint des Nations Unies pour les Droits de l'Homme (BCNUDH).

Au cours de cette réunion de travail qui durera pratiquement trois (3) jours, soit du 18 au 20 août 2021, les discussions tournent autour de la contribution des membres de la société civile dans la réforme du secteur de sécurité dans un pays où sa partie Est connaît des exactions à répétition, œuvre des groupes armés opérant dans la région.

Selon le Coordonnateur national du Réseau pour la Réforme du Secteur de Sécurité et de Justice, Me Emmanuel Kabengele Kalonji, l'objectif est qu'au dernier jour des travaux, une feuille de route soit élaborée. Laquelle feuille de route sera en quelque sorte un document qui va jouer d'influence positive dans ce processus. «(... ) Il y a toute une histoire dans le cadre de l'implication des organisations de la Société Civile dans la réforme du secteur de sécurité, entendez par là, dans le processus de réforme de la police, de l'armée, de la justice, même des services de renseignements. Nous évaluons notre rôle et nous pensons pouvoir, après cet atelier, disposer d'une feuille de route pour influencer positivement le processus de réforme du secteur de sécurité et justice», a déclaré Me Emmanuel Kabengele.

Le choix du mois d'août pour la tenue de ces assises n'est pas un fait du hasard. Août étant très proche de septembre qui est consacré à la session essentiellement budgétaire au parlement, il sera question, pour ce cadre de concertation de la société civile, de plaider auprès de l'autorité budgétaire de réserver une part considérable, dans la loi de finances exercice 2022, au processus de réforme du secteur de sécurité et de justice.

«La société civile est impliquée depuis 2008 dans ce processus, et chaque année, nous nous réunissons. Et aujourd'hui, on a pensé nous réunir en ce mois d'août qui est pratiquement prélude du mois de septembre qui est le mois essentiellement budgétaire pour ce qui concerne l'organe délibérant. Le souci pour nous, c'est de mutualiser les efforts pour faire en sorte que les questions de réforme du secteur de sécurité et justice, figurent en bonne place dans le budget 2022», a renchéri Emmanuel Kabengele Kalonji, en ajoutant également que le Réseau, en tant que société civile, pense pouvoir interagir avec d'autres acteurs notamment, les élus nationaux, le Gouvernement de la République. «Après cet atelier, il y aura vraiment un agenda bien précis, et chacun saura à quoi pouvoir s'activer pour peser sur le processus », a-t-il chuté.

Il faut rappeler que cet atelier se tient au moment où la République Démocratique du Congo (RDC) mobilise toute son énergie pour faire taire l'insécurité notoire dans l'Est du pays, avec la 6ème prorogation de l'état de siège décrété depuis le 6 mai dernier dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri, dans l'Est de la RDC.