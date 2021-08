Congo-Kinshasa: Vernissage - Prof. Jean-Marie Mutamba Makombo présente deux ouvrages ce samedi 21 août au CEPAS

C'est sous le haut patronage du Président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo qu'aura lieu, ce samedi 21 août 2021, au Centre Cepas, la cérémonie de vernissage de deux livres, à savoir : "Les Mémoires posthumes du Premier Ministre de l'Information et des Affaires Culturelles du Congo indépendant", et "sur les traces de Patrice Emery Lumumba" du Professeur Jean-Marie Mutamba Makombo.

Parus aux éditions Lomami, "sur les traces de Patrice Emery Lumumba" est un livre qui retrace, en scientifique et sans esprit polémique, la vie d'enfance et l'adolescence de Lumumba dans toute sa candeur et son innocence. L'auteur fait une narration de différentes étapes mouvementées de la vie familiale, sociale, associative et professionnelle du premier Premier Ministre de la RDC. C'est dans les méandres des faits et épisodes documentés que l'auteur égrène avec patience et en toute limpidité, le lecteur voit poindre et monter en Lumumba - esprit sensible, dense et ouvert - un certain niveau de savoir sur son pays natal, le Congo.

Pour ce samedi, au Centre Cepas, à 10 heures, cette activité se déroulera en présence de Modeste Bahati Lukwebo, Président de la Chambre Haute du Parlement et aura cependant, plusieurs étapes. Tout commencera par le mot de la famille du Docteur Anicet Kashamura Chambu ; suivi de l'intervention de l'éditeur, Professeur Jean-Marie Mutamba Makombo. Puis, viendra le tour du préfacier, le professeur Kabeya Tshikuku. Enfin, suivra le témoignage de Modeste Mbonigaba.

C'est après ce court programme qu'interviendra la cérémonie du vernissage de ces deux ouvrages, "Les routes de ma vie. Souvenirs et Réflexions" et "Sur les traces de Patrice Emery Lumumba", par le Président Modeste Bahati.

Il faut par contre signaler que l'accès dans la salle sera conditionné par le respect strict des mesures barrières.