Afrique: "L'Éthiopie traverse la phase la plus dramatique de son histoire récente".

Addis Abeba — Alors que le monde est concentré sur les nouvelles en provenance d'Afghanistan, un drame silencieux continue de se dérouler dans la Corne de l'Afrique. La guerre du Tigré, qui a éclaté en novembre 2020, a depuis longtemps dépassé les frontières de la province du nord de l'Éthiopie et s'est étendue à d'autres régions du pays, aggravant le drame de la population civile.

Le dernier rapport des Nations unies sur la crise humanitaire dans le Tigré indique que " seule une fraction de l'aide humanitaire nécessaire pour répondre aux besoins croissants " parvient au Tigré, où la situation " reste imprévisible et volatile alors que le mouvement des forces du Tigré vers les régions habitées par les Amhara et les Afar se poursuit ". Quelque 2,4 millions de personnes ont besoin d'aide dans l'État régional somalien du pays, alors que des rapports font état d'une malnutrition croissante et de pénuries d'eau imminentes.

Le Front de libération du Tigré (TPLF), qui a chassé les forces éthiopiennes et érythréennes du Tigré, est passé à l'offensive et a annoncé qu'il avait conclu des accords avec d'autres groupes armés. L'un d'entre eux semble être le principal groupe rebelle de la région éthiopienne d'Oromia, qui a prévenu qu'il pourrait couper une autoroute majeure reliant l'Éthiopie au Kenya, compromettant ainsi le commerce avec Nairobi.

"Le conflit entre dans une phase encore plus dure. L'Éthiopie traverse la phase la plus dramatique de son histoire récente", explique une source locale à l'Agence Fides. "Les drones iraniens sont entrés en action et bombardent les troupes tigrées, tandis que les autorités centrales arment les civils. Les Tigrines sont donc confrontés à plusieurs milices, mais le fait qu'elles aient pénétré en territoire amhara met le premier ministre Abiy Ahmed en difficulté." Cette dernière recherche un soutien international, notamment pour résoudre les différends avec le Soudan voisin, pour lesquels le président turc Recep Tayyip Erdogan a proposé sa médiation. Lors de sa visite en Turquie, en plus de recevoir l'engagement du président turc de rechercher une solution au conflit tigrinya et au différend avec le Soudan, Abiy a signé un accord militaire avec Ankara.