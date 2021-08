Sénégal: Casamance / 24 ans après la mort de 25 soldats sénégalais en 1997 - Mandina Mancagne renait de ses cendres

1997-2021 : voilà 24 ans que 25 soldats sénégalais périssaient dans des affrontements entre l'armée et des éléments du Mfdc à Mandina Mancagne. Un triste souvenir qui a redu tristement célèbre ce village situé à la lisière de Ziguinchor. Entre ce douloureux évènement d'été 1997 et l'ère nouvelle, Mandina Mancagne renait de ses cendres, tente d'effacer les stigmates du conflit et s'embarque dans le train du développement qui roule sur les rails d'une paix se consolidant de plus en plus

La seule évocation du village de Mandina Mancagne renvoie aux douloureux évènements survenus un 19 Août 1997. Sous un ciel hivernal couvert, les regards étaient presque tous orientés vers le ciel en ce jour d'eté 1997 lorsque la triste nouvelle d'une tuerie tombe. Des soldats sénégalais en patrouille dans la zone tombe dans une embuscade tendue par des éléments du Mouvement des Forces Démocratiques Sénégalais (MFDC). Le bilan est lourd : 23 soldats sénégalais périssent dans ces accrochages entre l'armée et le Mfdc. Ces pertes venaient s'ajouter aux 25 soldats sénégalais tués dans l'attaque de Babonda, deux ans plutôt. Jamais l'armée sénégalaise n'avait accusé de si lourdes pertes dans ses rangs. Le village de Mandina Mancagne devient tristement célèbre à cause de ces évènements. Les soldats tués reposent dans le cimetière mixte de Santhiaba.

24 ans après, ce village de Mandina Mancagne tente de panser ses plaies et d'effacer les stigmates de ces affrontements qui restent encore gravés dans la mémoire des certains habitants de ce village. Le premier directeur de l'école de Mandina Mancagne qui jette un regard rétrospectif sur la situation d'il y a quelques années parle de psychose qui hantait le sommeil des populations de Mandina : « L'école était à 1 km après le cimetière. Tout le monde était parti mais l'école n'était pas fermée. Cette école redéployée dans un autre site a été rouverte en 2005. Tu voyais 5 personnes entrer dans le village, tout le monde fuyait parce qu'il y avait cette psychose qui était là. Mais maintenant le pire est passé... », révèle l'enseignant.

Suffisant pour montrer le degré de psychose qui hantait le quotidien des populations de Mandina Mancagne, du moins celles qui étaient restées. Car la plupart était contrainte à un exil forcé vu la situation d'insécurité qui régnait dans cette zone « sanctuaire » rebelle. 24 ans après, Mandina qui a assisté à un fort redéploiement de ses populations revenues au bercail renait de ses cendres. Des populations embarquées dans le train de la dynamique de paix, la joie de vivre retrouvée, le village aborde une nouvelle ère. Ecole reconstruite ; maisons construites, de l'électricité dans le village ; des projets de développement en branle ; Mandina Mancagne s'est résolument tournée vers le développement. Des parcelles cédées à des coopératives d'habitat dans le périmètre du village attestent aujourd'hui des ambitions de cette contrée qui essaie de vivre au rythme de la paix.

Pour le chef de village de Mandina Mancagne Richard Badiette, Mandina a abordé une nouvelle ère : « Il nous faut surpasser ces douloureux évènements et nous tourner vers le développement de ce village qui regorge d'énormes potentialités. C'est vrai que c'était dur en 1997 mais a défaut d'effacer histoire, il faut la reconstruire », souligne le notable qui est d'avis qu'il faut mettre ce village sur les rails du développement. «Aujourd'hui, Mandina attire. Nos terres doivent être valorisées. Les coopératives d'habitats se bousculent pour avoir des parcelles dans le périmètre de ce village. Et cela augure des lendemains meilleurs dans ce village melting-pot où on retrouve toutes les ethnies même si les Mancagnes y sont en nombre important puisque c'est la terre de nos ancêtres ».

Tristement célèbre à cause de ces douloureux évènements survenus en 1997, Mandina Mancagne veut aujourd'hui se départir de cette mauvaise étiquette et montrer que la localité s'est résolument tournée vers son développement.