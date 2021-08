Sénégal: Pathologies cardio-vasculaires, certificat de vaccination et/ou pass sanitaire, en temps de Covid-19 - Malades du cœur et voyageurs mis à niveau

« Les principales comorbidités liées au décès de Covid sont d'ordre cardiovasculaire dans plus de 50% des cas ». Selon le docteur Mounir Dia, secrétaire général de la société sénégalaise de cardiologie, il y a un risque important de décéder de cette pathologie lorsque les patients sont infectés par la Covid-19. Au même moment, le docteur Ibrahima Dia de la plateforme digitale du ministère de la Santé a renseigné sur les procédures pour l'acquisition du certificat de vaccination disponible au Sénégal. Ces informations ont été données mercredi dernier lors du point de presse journalière sur la situation de la Covid au Sénégal.

DOCTEUR MOUNIR DIA, SECRETAIRE GENERAL DE LA SOCIETE SENEGALAISE DE CARDIOLOGIE : Un lourd tribut payé par les patients «cardiaques»

Les personnes porteuses de maladie cardiovasculaire ont un risque très important de faire une forme sévère de Covid-19. Cette affirmation est du docteur Mounir Dia, secrétaire général de la Société sénégalaise de cardiologie. Selon ce dernier, elles présentent un risque important de décéder de cette pathologie lorsqu'elles sont infectées par la Covid. Chez les patients décédés d'une Covid, une étude préliminaire a montré, selon le docteur Mounir Dia, que les principales comorbidités liées au décès de Covid sont d'ordre cardiovasculaire dans la plupart, dans plus de 50% des cas. L'- hypertension artérielle est retrouvée dans 32% des cas de décès de Covid-19. Ce taux passe à 11% lorsqu'elle est associée au diabète. «L'hypertension est encore plus grave lorsqu'elle est associée aux autres facteurs de risque. Les Avc représentent une comorbidité chez 7,1% des décès liés à la Covid-19. Toutes les autres cardiopathies réunies ont été retrouvées dans près de 5, 5% des causes de décès liées à la Covid-19 » a-t-il déclaré.

Et de poursuivre : « le surpoids et l'obésité sont aussi un facteur important de comorbidité puisque 5, 5% des décès liés à la Covid sont retrouvés chez des patients obèses, même si ces patients sont jeunes». Chez les sujets en vie, la blouse blanche a renseigné: « il faut noter d'une part que ce risque de gravité augmente particulièrement lorsque la maladie cardiovasculaire n'était pas connue ou n'était pas suivie ou n'était pas bien traitée ou encore n'était pas bien contrôlée ». Et d'ajouter : « il convient de tout faire pour que ces pathologies cardiovasculaires soient bien contrôlées afin d'éviter ces formes sévères. D'autre part, il faut noter que les formes graves que nous rencontrons dans ce cas de covid-19 particulièrement chez les patients atteints de maladies cardiovasculaires, surviennent principalement chez les patients qui ne sont pas vaccinés ou dont la vaccination n'est pas complète. Il convient donc de tout faire pour se faire vacciner ».

PRISE EN CHARGE DE L'HYPERTENSION ARTERIELLE.

Pour le Docteur Mounir Dia, l'- hypertension est d'autant plus à risque qu'elle n'est pas bien contrôlée ou bien suivie. Elle est encore d'autant plus grave lorsqu'elle est associée à d'autres facteurs de risque tels que le diabète, le cholestérol, l'obésité et le tabagisme. « Lorsque nous parlons de comorbidité cardiovasculaire, nous pensons aux antécédents d'accidents cardiovasculaires (Avc). Tous les patients qui ont une fois présenté un accident vasculaire cérébral. Nous pensons aux maladies coronaires, ce sont les artères qui nourrissent le cœur » a avancé Dr Dia. Et de préciser : « lorsqu'une personne présente ces maladies coronaires, cela peut poser une douleur de la poitrine appelée angine et cela peut aller jusqu'à causer un infractus du myocarde appelé crise cardiaque ».

LES VALVULOPATHIES

Il y a beaucoup d'autres comorbidités d'ordre cardiovasculaire comme les valvulopathies qui sont des maladies des valves touchant principalement les jeunes, les enfants, les adolescents. Selon le docteur Dia, ces valvulopathies lorsqu'elles survivent dans un contexte de covid-19 peuvent entrainer des formes très sévères chez ces patients qui sont malgré tout très jeunes. « De façon générale, toutes les maladies cardiovasculaires exposent à ces formes graves et particulièrement les patients qui ont une fois eu un problème de thrombose. La Covid-19 cause beaucoup de thromboses chez les patients cardiovasculaires. Ceci expose à une complication majeure appelée embolie pulmonaire qui est un bouchon au niveau de l'artère pulmonaire qui est la cause de beaucoup de décès liés à cette pathologie », a-t-il dit.

LES RECOMMANDATIONS

La Société sénégalaise de cardiologie a fait trois recommandations pour les personnes à risque. Il s'agit pour le docteur Dia, de se faire vacciner. « Nous avons retrouvé que dans nos unités de réanimation, nos unités de soins intensifs, nos unités d'hospitalisation que les principales formes sévères surviennent principalement chez les patients non vaccinés, ou chez les patients insuffisamment vaccinés. Nous leur exhortons d'aller se faire vacciner pour éviter les drames que nous voyons en soins intensif s» a-t-il attesté. Et d'avancer : « la deuxième mesure principale que nous recommandons, c'est de respecter votre suivi médical. N'arrêtez surtout pas vos rendez-vous chez votre médecin, dans vos postes de santé, dans votre centre de santé entre autres. Parce que lorsque votre pathologie n'est pas bien contrôlée, lorsque votre tension n'est pas bien maitrisée, lorsque votre cardiopathie n'est pas bien compassée, vous risquez de faire une forme grave lorsque la Covid-19 vous atteint ». Pour finir, il a demandé « de toujours respecter les mesures barrières. Evitez autant que possible de vous retrouver dans les lieux de rassemblement puisque ces lieux sont des nids de beaucoup de contamination particulièrement chez nos patients à risque cardiovasculaire ».

DR IBRAHIMA KHALILOULA DIA SUR LE CERTIFICAT DE VACCINATION : LE SENEGAL EN A DELIVRE 21260

Selon le médecin Ibrahima Khaliloula Dia en charge de la plateforme digitale au ministère de la Santé et de l'action sociale, le Sénégal délivre depuis un voire deux mois le certificat de vaccination. Au jour du 18 août, il a renseigné : « nous en avons délivré 21260, soit un taux de 2% si nous le comparons au nombre de personnes déjà vaccinées».

Sur les procédures à entreprendre, le docteur Ibrahima Dia a avancé : « nous avons une plateforme qui a été développée au mois de février. Ce carnet de vaccination contient un code Prior. C'est une technologie qui permet d'authentifier le certificat de vaccination. Ça réduit les risques de fraude, elle est utilisée dans pratiquement tous les pays du monde qui demandent le pass sanitaire ». Comment faire pour en avoir, Docteur Dia donne les pistes de solutions. Selon lui, si vous devez voyager, vous devez vérifier au niveau de votre ambassade si le certificat n'est pas demandé. Pour le disposer, il faut envoyer par email ou physiquement pour les personnes qui n'ont pas d'adresse email et qui sont dans les urgences. « Ces derniers doivent obligatoirement envoyer par email le carton de vaccination recto verso, et la pièce d'identité. Sur cette base, nous délivrons le certificat de vaccination. Pour ceux qui n'ont pas d'adresse email et qui sont dans des urgences, il faudrait photocopier ce carton recto verso et également la pièce d'identité. Nous avons un processus pour délivrer cela. Il faut d'abord que l'on contrôle les pièces qui sont fournies. Il faut qu'on regarde si le carton de vaccination est celui du ministère de la Santé ou de voir si les informations qui sont inscrites sont bonnes ».

Une fois que ce problème réglé, le docteur Dia a renseigné : « Les gens entrent dans la plateforme, font des captures d'écran de vos données et les mettent dans un certificat de vaccination. Ce certificat est maintenant mis dans un format PDF. Il peut être envoyé par email, il peut être imprimé. C'est pourquoi en termes de délais, les personnes qui ne voyagent pas, si vous déposez par email, on traite cela en 5 jours. Pour les personnes qui voyagent, on demande qu'elles présentent le billet d'avion ». Et d'ajouter : « depuis qu'on a commencé, il n'y a aucun Sénégalais qui est en retard à cause de certificat »

DIFFERENCE ENTRE CERTIFICAT DE VACCINATION ET PASS SANITAIRE

Pour le docteur Ibrahima Dia, au Sénégal, on délivre un certificat de vaccination et non un pass sanitaire. « Le pass sanitaire, c'est une décision politique qui doit être prise par le gouvernement du Sénégal et ce n'est pas encore le cas. Le certificat peut être considéré comme pass sanitaire pour les pays qui l'exigent ».