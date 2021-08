Algérie: Nice - Christophe Galtier confirme son intérêt pour l'Algérien Andy Delort

C'est un Christophe Galtier sans langue de bois qui s'est présenté en conférence de presse pour évoquer Andy Delort.

Âgé de 29 ans, Andy Delort va-t-il relever un nouveau challenge en quittant Montpellier cet été ? Ces dernières heures, plusieurs rumeurs expliquent que l'OM penserait à lui. Le Gym continue d'avancer sur le dossier de l'attaquant montpelliérain. Une offre pourrait être envoyée rapidement au MHSC. Nice travaille sur ce dossier comme vient de le confirmer Christophe Galtier.

« On est encore loin de la clôture du mercato, ce sont dans les trois derniers jours que les gens ici vont se coucher tard (sourire). Julien Fournier essaie d'anticiper tout cela, ça travaille pour ne pas être surpris par un départ de dernière minute. Delort ? Je vais être très transparent. Dimanche soir, sur Amazon, on m'a parlé de Delort. Je n'avais jamais entendu parler de Delort à Nice. J'ai posé la question à Julien Fournier qui m'a dit qu'il ne savait pas d'où ça sortait. Je lui ai dit : « est-ce que c'est une porte qui s'ouvre ? » Si oui, évidemment, je vais demander au club d'ouvrir un peu plus la porte.

Je connais Delort depuis longtemps, il a plus de maturité que nos attaquants et on ne peut pas faire la saison qu'avec un attaquant de pointe. Gouiri n'est pas un attaquant de pointe. Andy coche beaucoup de cases dans ce que je recherche pour le profil. Avant dimanche soir, on n'avait jamais entendu parler de Delort à Nice. On en parle depuis et le club travaille en ce sens. »

Christophe Galtier considère l'international algérien comme la priorité et pourrait passer à l'offensive rapidement.