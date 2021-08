Sénégal: Sédhiou / Crise sociale et professionnelle persistante à l'Eps1 - Le plaidoyer des organisations de la société civile

La situation sociale et professionnelle demeure toujours préoccupante à l'établissement public de santé de niveau 1 de Sédhiou. Après le mot d'ordre de grève sur deux plans d'actions exécutés, ce sont les organisations de la société civile de la région de Sédhiou qui ont pris le relais sous la forme d'un plaidoyer. Avant-hier mercredi 18 août, les membres du collectif de ces organisations ont fait face à la presse en face de l'EPS1 pour lancer un appel aux décideurs à la résolution rapide de cette crise. L'affectation d'un directeur de l'EPS1, la prise en charge des indemnités et la mise à disposition des intrants et équipements médicaux sont entre autres points de revendication.

Le collectif régional des organisations de la société civile de Sédhiou (CROSCIS) regroupant l'association pour le Développement de Sédhiou (ADS), Amnesty International, le cadre de concertation des jeunes de Sédhiou, le collectif régional des chefs d'établissement scolaire, le forum civil, la presse locale, la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme (RADDHO), le réseau Siggil Jiguène, la SCOFI (Scolarité des filles) et le mouvement Y'en a marre, a fait face à la presse avant-hier mercredi pour porter le plaidoyer en faveur de la résolution de la crise qui secoue l'établissement public de santé de niveau 1 de Sédhiou.

Lamine Sané le coordonnateur régional de la section Amnesty International de Sédhiou qui a lu le communiqué a fait savoir qu'à «l'issue des différentes rencontres, le Collectif a noté avec satisfaction la volonté ferme de dialogue des syndicalistes et surtout celle de limiter leur mouvement au seul EPS 1 et non à l'ensemble des établissements de santé de la commune, du département voire de la région, afin de ne pas paralyser le système de santé en ses périodes de pandémie COVID19. Nous avons aussi trouvé légitimes et pertinents, les points de revendication listés par les syndicats».

Et de lister les points de revendication «l'administration est handicapée par le non remplacement du directeur, administrateur des crédits de l'établissement, l'absence de subventions budgétaires, l'infection d'une partie du personnel due au manque d'équipement de protection etc.» Lui emboitant le pas et exploitant toujours le communiqué de presse, Sankoung Faty, président du collectif des organisations de la société civile de Sédhiou et colonel de la gendarmerie à la retraite de rajouter «nous avons relevé l'extrême difficulté de prise en charge des malades de la COVID-19 dont les cas graves sont évacués à Ziguinchor».

QUAND L'HOPITAL EST PLUS MALADE QUE SES PATIENTS !

Au regard de ce que précède, le collectif, par la voix de Mme Biaye N'dèye Cissé du réseau Sigguil Jiguène encourage le personnel de santé « dans sa volonté de dialoguer et le félicite pour ses engagements au service des populations malgré les difficultés auxquelles il fait face». «Nous invitons le gouvernement à nommer en urgence, un administrateur des crédits de l'EPS, à mettre en place les subventions dues et à payer les salaires et indemnités du personnel», a indiqué le président de (CROSCIS).

Ce collectif demande au Ministère de la santé et de l'action sociale d'affecter à l'hôpital régional de Sédhiou, un médecin réanimateur, d'autoriser le démarrage de ses services d'urgence et d'hospitalisation pour la prise en charge des cas graves de la COVID-19. Mettant à profit cette présence des médias, le collectif exhorte les associations sportives et culturelles, les parents, les chefs de village et de quartier à s'engager résolument dans la lutte contre cette pandémie, à travers une sensibilisation massive sur la vaccination et l'observance rigoureuse des mesures barrières notamment le port du masse, le lavage fréquent des mains au savon ou aux solutions hydro alcooliques et la distanciation physique.