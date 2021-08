Ile Maurice: Angus Road - Pourquoi le PM a-t-il autorisé Govinden à venir en 2020 ?

La question parlementaire du 23 mars de Deven Nagalingum, sur les autorisations d'accès au territoire, était mal cadrée, en se limitant à la période d'octobre 2020 à mars 2021.

En revanche, les questions que Patrick Assirvaden voulait poser le 3 août sur Loganaden (Alan) Govinden étaient bien précises. Mais il n'a pas pu le faire et l'on connaît maintenant les raisons.

Visites discrètes mais fructueuses à l'EDB et à la SBM

Pravind Jugnauth n'accordait le droit d'atterrissage que pour les vols importants, a-t-il dit, le 23 mars, au Parlement. À l'époque, les frontières étaient hermétiquement fermées, pour protéger ses habitants, ajoutait Pravind Jugnauth. Pourtant, Loganaden Govinden a été autorisé à débarquer au pays le 10 août 2020, accompagné de 57 acteurs, actrices et autres de l'Afrique du Sud. L'homme d'affaires a saisi l'occasion pour prendre possession d'un certificat de Film Rebate Scheme chez l'Economic Development Board (EDB), certificat qui lui donne droit à 40 % de remboursement de ses dépenses de tournage s'élevant à Rs 200 millions, selon nos informations. Alan Govinden aurait eu le temps aussi de présenter ce certificat à la SBM et obtenu un prêt de Rs 90 millions. Nous attendons la confirmation de cette banque.

«Prisoners of Paradise» plus important que l'hôtellerie

Peut-on dire que le voyage de Loganaden Govinden et de son équipe de tournage à Maurice était important pour être exceptionnellement approuvé, malgré le risque d'importer le virus ? On pourrait nous répliquer que des emplois ont été temporairement créés pour les Mauriciens. Mais combien, alors que des milliers d'emplois permanents ont été sacrifiés, notamment dans l'hôtellerie, en raison de cette fermeture stricte des frontières...

Ce film au titre évocateur, si l'on pense aux pauvres Mauriciens enfermés dans le pays, a été tourné entre septembre et novembre 2020. 700 Mauriciens, 200 techniciens et 500 figurants, auraient été employés durant le tournage. Mais on est sceptique devant ce chiffre car «si autant de nos compatriotes y avaient travaillé, ça se saurait», nous dit un habitué du secteur. Pour notre interlocuteur, parmi les figurants et même les techniciens locaux, «la plupart n'auraient travaillé que quelques jours pour ne pas dire quelques heures». Donc, pas beaucoup de revenus générés ? On n'a pas les chiffres de ces dépenses. «De toute façon, quand le film sortira, on le saura.»

En attendant, on peut se poser la question : est-ce le décor du pays ou alors les Rs 90 millions de la SBM et les Rs 60 millions de l'EDB qui ont attiré Govinden à Maurice ?

Encore des questions sans réponse

Mais c'est surtout l'affaire Angus Road qui expliquerait la fuite en avant du Premier ministre sur la présence de Govinden à Maurice. Le député travailliste Patrick Assirvaden voulait, le 3 août, savoir si Alan Govinden, qui est impliqué dans l'affaire Angus Road, a été convoqué par l'Independent Commission against Corruption (ICAC) alors qu'il était à Maurice pour faire son cinéma ?

Si le Premier ministre avait répondu, aurait-il avoué que Govinden était bien à Maurice récemment ? Aurait-il dit si Govinden a été convoqué par l'ICAC dans l'affaire Angus Road ? Si Govinden ne l'a pas été, Pravind Jugnauth en aurait-il donné les raisons ? Ou aurait-il répondu : «Une enquête est en cours... »