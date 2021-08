Ile Maurice: Ti Regate Sailing School - Apprendre aux enfants à prendre le large

Beaucoup rêvent de «larguer les voiles» mais ne savent comment s'y prendre. À Coteau-Raffin, c'est possible grâce à Ti Regate Sailing School. Fondée en 2013 par Christopher Corneille, l'école propose des cours aux enfants qui souhaitent entre autres, apprendre à manier une pirogue à voile.

Quand on entend le mot «school», chaises et tables nous viennent immédiatement à l'esprit. Mais ici, c'est une autre histoire. Car l'école apprend aux enfants à prendre le large. Et Christopher Corneille en est fier, lui qui, avant de lancer le concept, a débuté comme pêcheur, puis skipper, musicien, sauveteur en mer, moniteur de kitesurf et même guide pour escalader la montagne du Morne.

«À travers le Ti Regate Sailing School, je veux que les enfants aient des outils qui pourront leur servir plus tard, surtout ceux qui vivent sur le littoral. Personnellement, je trouve que c'est une manière traditionnelle de s'engager pour la mer. Il faut que les gens, surtout les enfants, apprennent que la montagne, le lagon et le village du Morne font partie du paysage culturel.»

Ce natif de Roche-Bois s'est retrouvé à Coteau-Raffin à travers sa famille et il n'a pas bougé depuis. Il espère vulgariser certaines activités nautiques, longtemps réservées aux élites, le prix des équipements étant peu abordable. «Je suis fier d'avoir été en mesure de démocratiser cette discipline. Si vous venez à une leçon de voile, vous verrez des enfants de toutes les couleurs de peau, étrangers et Mauriciens confondus. C'est beau à voir.»

La Ti Regate Sailing School compte aujourd'hui une vingtaine d'adhérents, filles et garçons, de sept à 12 ans. À travers ses diverses expériences au Morne, Christopher Corneille fera la rencontre d'Hemsley Lim Sik Fang, un habitant de la région qui a participé à plusieurs compétitions de voile, une discipline présentée sept fois aux Jeux des îles de l'océan Indien. Lui avait pris part au laser 4.7 et au championnat national à plusieurs reprises. Hemsley Lim Sik Fang soutient la Ti Régate Sailing School. «Il existe des perspectives d'emploi dans ce milieu mais il faut plus d'encadrement et permettre aux enfants de découvrir la mer.»

L'avenir de Ti Regate Sailing School, qui accueille de plus en plus de jeunes passionnés par la mer, s'annonce donc heureux. Un soulagement pour Christopher entre autres, après l'épisode du MV Wakashio, qui craignaient que les jeunes ne s'éloignent de cet univers. Voilà donc de quoi rassurer.