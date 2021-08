Sénégal: Covid-19 / Bilan du jeudi 19 et mercredi 18 aout 2021 - 16 décès, 55 cas graves, 439 nouvelles contaminations

La tendance baissière des nouvelles contaminations à la covid-19 se poursuit même si le virus continue d'emporter des patients. Dans son bilan quotidien sur l'évolution de l'épidémie au Sénégal, le ministère de la Santé et de l'Action Sociale a annoncé dans les dernières 48 heures 16 décès supplémentaires liés à la covid-19, 55 cas graves admis en réanimation et 439 nouvelles infections.

Pour hier, jeudi 19 août, le communiqué a fait état de 5 décès, 55 cas graves admis en réanimation, 427 guéris et 175 nouvelles contaminations au coronavirus sur 2571 tests effectués, soit un taux de positivité de 6,81%. Il s'agit de 15 cas contacts et de 160 cas issus de la transmission communautaire. Sur ce, la région de Dakar en a enregistré 95 dont 54 dans le département de Dakar, 13 à Rufisque, 3 à Pikine, 8 à Keur Massar et 17 pour le département de Guédiawaye. .

Pour les autres localités, les 65 cas communautaires sont répartis comme suit : 14 à Mbour, 8 à Thiès, Tivavouane et à Touba, 5 à Saint-Louis, 3 à Coki, Popeunguine et Ziguinchor, 2 à Kaolack et Richard-Toll, 1 à Bambey, Bounkiling, Dahra, Fatick, Foundiougne, Goudomp, Sédhiou, Sokone et Vélingara. Pour le mercredi 18 août, les autorités sanitaires ont signalé 11 décès, 447 patients guéris et 264 nouveaux cas de covid-19 sur 3050 tests réalisés. Soit un taux de positivité de 8,66%. Ils sont constitués de 30 cas contact et de 234 cas issus de la transmission communautaire avec 101 pour la région de Dakar répartis entre : 76 pour le département de Dakar, 6 pour Guédiawaye, 12 pour Rufisque, 3 pour Pikine et 4 pour Keur Massar.

Les 133 autres infections sont réparties entre : 22 à Touba, 18 à Diourbel, 16 à Ziguinchor, 13 à Saint-Louis, 12 à Dahra, 9 à Thiès, 8 à Tivavouane, 5 à Kaolack et Thiadiaye, 3 à Kolda, 2 à Bignona, Fatick, Joal, Mbour et Sédhiou, 1 à Birkilane, Bounkiling, Darou Mousty, Goudomp, Kaffrine, Malem Hodar, Louga, Matam, Oussouye, Pout, Thilogne et Vélingara.

A ce jour, depuis l'apparition de l'épidémie au mois de mars 2020, 71441 cas ont déclarés positifs dont 55144 guéris, 1641 décédés, et donc 14055 sous traitement. Selon le ministère de la Santé et de l'Action sociale, le mercredi 18 août 2021, 3972 personnes ont été vaccinées, portant le nombre total à 1 129 176.