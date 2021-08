Sénégal: Perturbation dans le domaine de la santé - Le Sdt3s annonce une grève de 48h

Le Syndicat démocratique des travailleurs de la santé et du secteur social (Sdt3s) a annoncé hier, jeudi 19 août, au cours d'un point de presse, une grève de 48h les 13 et 14 septembre prochain pour exiger du gouvernement sénégalais un plan de carrière soutenu par le mérite et la compétence ainsi que de meilleures conditions de travail.

Depuis quelque temps, l'insatisfaction des travailleurs est la constante dans la santé et l'action sociale. Après la coalition And Gueussem qui a initié plusieurs sit-in à travers le pays, voilà que le Syndicat démocratique des travailleurs de la santé et du secteur social (Sdt3s) annonce une grève de 48 heures à compter du 13 au 14 septembre prochain sur tout le territoire national.

Selon les partisans de Cheikh Seck qui ont donné un point de presse hier, jeudi 19 août à Dakar, ils exigent le reclassement de leurs adhérents dans la nomenclature de la profession sanitaire ainsi que le recrutement et des équipements pour un bon fonctionnement de ce secteur. Selon Cheikh Seck, le mal étant profond, la Covid 19 est venue mettre à terre le système de santé dévoilant au grand jour toutes les tares longtemps dénoncées par les syndicats, qu'ils représentent, portant globalement sur les infrastructures, les équipements, les ressources humaines et la gouvernance.

Face "au mutisme" des autorités sur leurs revendications, les camarades de Cheikh Seck ont condamné « avec la plus grande énergie cette attitude des autorités ». Et ils demandent à l'Etat « de revoir sa copie sur la gestion des ressources humaines de santé». A ce titre, Cheikh Seck secrétaire général dudit syndicat a avancé : «nous manifestons notre désapprobation sur leur silence assourdissant qui traduit un mépris qui ne dit pas son nom. Nous allons mener des actions de contestation et de grève pouvant entraver le bon fonctionnement des services. Et cela, nous le faisons à notre corps défendant car les personnes qui seront impactées ne sont malheureusement pas responsables. Mais ne l'oublions pas, l'État est le garant de la santé et de la sécurité des citoyens ».

Le SDT3S a appelé ainsi l'ensemble de ses militants « à maintenir la mobilisation pour le triomphe de nos revendications » et invite tous les travailleurs de la santé et de l'action sociale à se joindre à la lutte pour un système de santé démocratique, accessible à tous avec des ressources humaines motivées.