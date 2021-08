Sénégal: Afrobasket / Partenariat FSBB et AIBD SA - Blaise Diagne sponsorise les Lions et dépose un chèque de 40 millions

A quelques jours de l'ouverture de l'Afrobasket, le basket sénégalais bénéficiera d'un accompagnement de taille avec le nouveau partenariat de sponsoring d'un montant de 40 million F cfa qui a été signé le mercredi 18 août, entre l'aéroport international Blaise Diagne (AIBD) et la Fédération Sénégalaise de Basketball (FSBB). Les équipes nationales vont arborer le maillot frappé du logo de leur nouveau sponsor notamment AIBD SA. Ce partenariat "gagnant-gagnant", selon les deux entités, est aussi un moyen d'avoir une meilleure visibilité pour la société aéroportuaire et pour la promotion du tourisme et de la destination Sénégal.

A quelques jours du début de l'Afrobasket, prévu du 24 août au 5 septembre à Kigali au Rwanda, l'équipe nationale masculine du basket-ball compte désormais dans ses rangs un nouveau sponsor en l'occurrence l'Aéroport International Blaise Diagne. En effet, une signature d'une convention de sponsoring d'une valeur de 40 millions de f CFA a été signée ce mercredi 18 août entre la Fédération Sénégalaise de Basket-ball (FSBB) et l'Aéroport International Blaise Diagne. Un partenariat qui, selon les deux parties, va aider l'aéroport du Sénégal à davantage s'ouvrir dans le monde et promouvoir le tourisme et la destination Sénégal.

D'après Babacar Ndiaye, président de la FSBB, «la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est important à double égard. C'est d'abord une cérémonie qui permet à une société du Sénégal de venir collaborer, de venir soutenir la discipline la plus titrée du sport sénégalais. Mais également c'est une cérémonie qui permet à nos Lions de rendre l'aéroport de Dakar visible sur le plan international». La société n'est pas à son premier partenariat avec la FSBB. Déjà avec les U-19, l'AIBD avait sponsorisé l'équipe. Ce qui, rappelle le président Ndiaye, avait permis au Sénégal d'atteindre les quarts de finale de la Coupe du monde avec les U19. «Par cette convention, l'AIBD SA consacre sa volonté de soutenir le sport et particulièrement le basket dans le prolongement de la stratégie du hub aérien 2021-2035 piloté par le ministère du Tourisme et des transports aériens. Avec en ligne de mire l'objectif de promouvoir la marque pays Sénégal », déclare Doudou Kâ, directeur général de l'AIBD.

Et d'ajouter : «le basketball national a été toujours une vitrine qui a participé à la promotion de la destination Sénégal. Les performances sportives de nos équipes qui ont eu à gagner à plusieurs reprises la Coupe d'Afrique et qui ont participé de fort belle manière à la Coupe du monde sont autant de motifs qui nous ont conforté dans notre choix d'accompagner la fédération sénégalaise de basketball dans ses nouvelles ambitions de conquêtes et de victoires futures».

Et de conclure : «ce partenariat se veut gagnant-gagnant car plus notre nation sera en vue dans les compétitions internationales, plus cela impactera positivement le tourisme et la destination Sénégal. Donc cela améliorerait la position de AIBD en tant que aéroport hub aérien sous régional». A noter que 5 millions F Cfa du montant donné à la FSBB ont été mis à la disposition de l'équipe nationale masculine pour les dépenses liées à la préparation de l'Afrobasket.