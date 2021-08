Algérie: La Journée du moudjahid, une occasion dont nous puisons la force de relever les défis de l'heure

Alger — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a affirmé, vendredi, que la célébration par le peuple algérien de la Journée nationale du Moudjahid commémorant le double anniversaire de l'offensive du Nord Constantinois et du Congrès de la Soummam (20 août 1955-1956), "constitue une occasion dont nous puisons la force et la détermination de relever les défis de l'heure".

"En cette Journée nationale que nous célébrons en commémoration de deux événements importants de l'histoire de notre glorieuse Révolution, nous nous remémorons avec fierté et honneur le parcours de nos vaillants prédécesseurs, dont nous puisons la force et la détermination de relever les défis de l'heure, par loyauté et fidélité au serment de nos glorieux martyrs et à notre chère patrie", a écrit M. Lamamra dans un tweet.