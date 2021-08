Congo-Kinshasa: Identification des élèves partout en RDC/EPST - Tony Mwaba Kazadi et VERIDOS harmonisent les vues

Des réformes nécessaires pour le redressement du sous-secteur de l'éducation en République Démocratique du Congo passent notamment, par des contrats avec des partenaires.

C'est ce qui explique la présence d'une délégation de la société VERIDOS dans le cabinet de travail du Ministre de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Technique, le Professeur Tony Mwaba Kazadi, jeudi 19 août 2021. Il était question pour le Patron de l'EPST et les délégués de cette firme internationale de passer en revue différentes modalités relatives à l'identification des élèves de tous les établissements d'enseignement primaire, secondaire et technique, sans exception aucune, avant la signature du contrat proprement dit.

Le Service d'identification des élèves (SERNIE) aura la lourde tâche de coordonner ce vaste projet en vue de remettre les établissements du sous-secteur de l'éducation sur les rails et de garantir au pays un système éducatif impeccable. A ce stade, aucun sou n'a été versé dans le compte de qui que ce soit. La signature interviendra dans les prochains jours après les formalités administratives et négociations y relatives. « (... ) Ce projet a été recalé parce qu'il y avait des problèmes entre son exécution et la mise en œuvre de la gratuité. C'est comme ça que j'avais bloqué le paiement pour retourner à la Banque Centrale du Congo.

Mais, aujourd'hui, VERIDOS qui tient à accompagner notre ministère, est revenu sur de nouvelles bases avec un nouveau projet pour qu'on puisse l'étudier ensemble et l'orienter dans le cadre de notre vision de l'accompagnement de la gratuité de l'enseignement... VERIDOS va s'appuyer sur un service interne», a indiqué le Ministre Tony Mwaba à l'issue de l'audience accordée à la délégation de VERIDOS. Cette firme multinationale a, pour sa part, salué la détermination du Professeur Tony Mwaba Kazadi, dans l'attente de la signature un de ces jours afin de prouver de quoi elle est capable.

Dans l'entretemps, le Ministre Tony Mwaba reste au four et au moulin pour améliorer les conditions de vie des enseignants et la qualité de l'enseignement à tous les niveaux, sans oublier la pérennisation de la gratuité sur l'ensemble du territoire national.