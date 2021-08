Congo-Kinshasa: Kinshasa - Les chefs des quartiers et des rues réitèrent leur soutien à Gentiny Ngobila

Le mercredi 18 août 2021, tôt le matin, des chefs des quartiers et des rues de Kinshasa ont pris d'assaut l'esplanade du bureau du Gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Chants et slogans en faveur de Gentiny Ngobila, ces chefs des quartiers et des rues étaient venus réitérer leur soutien au Gouverneur de la Ville. A les en croire, l'opération Kinshasa-Bopeto est une affaire de tous.

«Kinshasa-Bopeto est une affaire de tous, les réalisations du Gouverneur restent palpables. En deux ans, son bilan est positif», ont déclaré les chefs des quartiers et des rues dans une déclaration lue devant l'autorité urbaine par le coordonnateur des chefs des quartiers et des rues de Kinshasa. Toujours est-il que, dans le souci de l'accompagnement de l'action du Gouverneur de la Ville, ces responsables des quartiers et des rues ont appelé à l'adhésion massive de la population kinoise dans cette vision de Kinshasa-Bopeto. « Tout Kinois doit s'adonner aux travaux de nettoyage de sa devanture et de son avenue. Nous allons distribuer des jetons d'assainissement à tout le monde voire aux députés, ministres et officiers militaires. Nous devons tous travailler pour réussir l'assainissement de notre ville», a fait savoir le coordonnateur des chefs des quartiers et des rues de Kinshasa.

Pour sa part, le Gouverneur de la Ville leur a donné des orientations, leur demandant d'accentuer leurs efforts et de se déployer davantage dans l'assainissement de leurs quartiers respectifs, afin que la ville revête sa plus belle robe. Le patron de la Ville a annoncé à ses interlocuteurs l'arrivée, pour bientôt, à Kinshasa des matériels roulants d'assainissement commandés de Chine.