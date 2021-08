Afrique: CAN-Cameroun 2021 - Vingt-quatre nations qualifiées connaissent déjà leurs adversaires de poules

Vingt-quatre nations qualifiées pour la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAN-Cameroun 2021, connaissent déjà, chacune, ses adversaires de poules, à l'issue de la cérémonie de tirage au sort, organisé, mardi, au siège de la Confédération africaine de football (CAF), au Caire, en Egypte.

Comme de coutume, le Cameroun, pays hôte, a été placé dans le groupe A, en compagnie du Burkina Faso, de l'Ethiopie et du Cap Vert. Le tenant du titre, l'Algérie, s'est retrouvée dans le groupe E où la Côte d'Ivoire fait partie, mais aussi la Sierra-Leone et la Guinée Equatoriale. A la dernière CAN disputée en Egypte, l'Algérie avait éliminé la Côte d'Ivoire en quart de finales.

Le finaliste malheureux de la dernière édition, le Sénégal a été placé dans le groupe B avec la Guinée, le Zimbabwe et le Malawi.

Si la RDC était qualifiée, elle serait placée dans le groupe C où se trouve le Gabon, ensemble avec le Maroc, le Ghana et les Comores. Son recours en appel sur le dossier Guelor Kanga dans une autre chambre toujours au niveau de la CAF, reste jusqu'à présent sans suite.

La compétition aura lieu du 9 janvier au 6 février 2022 dans les villes de Douala, Yaoundé (Stade d'Olembé et Stade Ahmadou Ahidjo), Bafoussam, Garoua et Limbé. Les deux premiers de chaque groupe et les 4 meilleurs 3èmes des 6 groupes accèderont aux 8èmes de finale.

Ci-après, tous les 6 groupes :

Groupe A:

-Cameroun (Les Lions Indomptables) ;

-Burkina Faso (Les Etalons);

-Ethiopie (Les Walya) ;

-Cape-Vert (Les Requins Bleus);

Groupe B :

-Sénégal (Les Lions de la Terranga) ;

-Zimbabwe (les Warrios),

-Guinée (Le Syli National) ;

-Malawi (Les Flammes) ;

Groupe C :

-Maroc (Les Lions d'Atlas) ;

-Ghana (Les Blacks Stars) ;

-Comores (Les Coelacantes) ;

-Gabon (Les Panthères) ;

Groupe D :

-Nigeria (Les supers Eagles) ;

-Egypte (Les Pharaons) ;

-Soudan (Les Foucons de Jediane) ;

-Guinée Bissau (Les Lycaons) ;

Groupe E :

Algérie (Les Fennecs) ;

-Sierra-Leone (Les Leone Stars) ;

-Guinée Equatoriale (Les Nzalang Nacional) ;

-Côte d'Ivoire.

Groupe F :

-Tunisie (Les Aigles de Carthage) ;

-Mali (Les Aigles du Mali) ;

-Mauritanie (Les Mourabitounes),

-Gambie (Les Scorpions).

EG