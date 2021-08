Congo-Kinshasa: Désignation de nouveaux animateurs de la CENI/ECC - Le MILAPRO interpelle Christophe Mboso

Le Ministère des Laïcs Protestants de l'Eglise du Christ au Congo (MILAPRO-ECC) à travers un message rendu publique le 13 août 2021, se dit tant préoccupé par les récentes déclarations du Président de l'Assemblée Mboso lors de son speech au cours de la Plénière du 12 août 2021, faisant état de la poursuite du processus de mise en place de la nouvelle équipe dirigeante de la CENI malgré l'absence de consensus entre Confessions Religieuses sur le futur Président de cette Institution, préalable essentiel pour un processus fiable et apaisé. Ainsi, Le MILAPRO a rappelé à cet effet que l'ECC et la CENCO dans leur mission prophétique, ont le strict devoir de défendre le peuple de Dieu et ses intérêts, ce, sans partie pris et sans complaisance.

Le MILAPRO invite l'honorable Président de l'Assemblée Nationale, les honorables députés, Pères des Confessions Religieuses, à visualiser leur regard au destin du pays. Ci-dessous, retrouvez le message à son intégralité.

Message des Laïcs Protestants en rapport avec la désignation des nouveaux membres de la CENI.

Que la Grâce et la Paix de Dieu qui surpassent toute intelligence Vous soient données par Jésus Christ, notre Seigneur et Sauveur.

Le Ministère des Laïcs Protestants de l'Eglise du Christ au Congo (MILAPRO-ECC) suit avec une attention particulière, le cheminement du processus en cours de désignation des nouveaux membres de la Centrale Electorale, CENI.

Conscient de la complexité et la sensibilité que revêt cette question notamment dans sa partie liée au choix du candidat futur Président de cette Institution d'appui à la démocratie, le MILAPRO salue la volonté manifeste et la détermination, le sens aigu de responsabilité dont font montrer les Chefs des Confessions Religieuses dans la lourde tâche qui leur incombe, à laquelle toute l'attention de l'opinion tant nationale qu'internationale se trouve à l'instant, suspendue. Car, devant assurer la continuité de la maturation de la Démocratie et de l'Etat de droit, actuellement à rude épreuve, en RDC.

Le MILAPRO note avec grande préoccupation, l'émoi causé par les récentes déclarations du Président de l'Assemblée Nationale lors de son speech au cours de la Plénière du 12 août 2021, faisant état de la poursuite du processus de mise en place de la nouvelle équipe dirigeante de la CENI nonobstant le non consensus entre Confessions Religieuses sur le futur Président de cette Institution, préalable essentiel pour un processus fiable et apaisé.

Le MILAPRO rappelle en outre que l'ECC et la CENCO dans leur mission prophétique, ont le strict devoir de défendre le peuple de Dieu et ses intérêts, ce, sans partie pris et sans complaisance.

Après tant d'espoirs rompus par des processus électoraux, reconnus de tous perfectibles voire défaillants à certains égards pour quelques-uns, vous voici, Honorable Président de l'Assemblée Nationale, Honorables Députés, Pères des Confessions Religieuses, face au destin.

Vous êtes l'objet des critiques, des attaques de tous ordres, des sollicitations souvent contraignantes ; alors que votre chair sous pression et parfois affaiblie, tend à céder, rappelez-vous ce que dit la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 12:10 : « ... c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions,... . ; car, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. »

Voici pourquoi, vous avez été détachés du lot, afin d'accomplir dans la piété, cette mission que vous devez réussir, ensemble, unis dans la diversité, pour la gloire de Dieu, la paix et le salut de cette Nation et son Peuple, consacrés solennellement à Dieu par le Premier d'entre ses citoyens, Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l'Etat et garant de la nation et du bon fonctionnement des Institutions, à qui, le MILAPRO, avec l'expression des hommages les plus déférents, exprime toute sa gratitude.

Kinshasa, le 13 août 2021

Jeef PAMBI

Secrétaire National