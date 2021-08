Congo-Kinshasa: IFASIC - Come-back sur l'atelier de vulgarisation des états généraux de l'ESU

Afin de produire des étudiants compétents dans les domaines des sciences de l'information et de la communication, ce jeudi 19 août 2021, l'Institut Facultaire des Sciences de l'Information et de la Communication, IFASIC, a organisé un atelier de vulgarisation des états généraux de l'Enseignement Supérieur et Universitaire, lequel atelier a été Co-animé par les professeurs Arthur Yenga et Xavier Budim'bani Yambu, dans l'enceinte de cette alma mater. Les échanges en rapport avec les réformes du système éducatif en matière des sciences de l'information et de la communication a été au menu de ce débat intellectuel.

Certes, considérée en République Démocratique du Congo comme étant une meilleure Institution Supérieure en domaine des sciences de l'information et de la communication (SIC), l'IFASIC veut que cela ne soit pas juste un simple slogan mais que cela reflète la réalité, en commençant elle-même à réorganiser les choses en interne pour que les étudiants qui sortent de cette Université la représentent valablement sur le ticket national et continental.

Parmi les suggestions proposées par les intervenants au cours de cet échange, l'un des débateurs a soulevé deux points nécessaires à ce sujet qui fait essentiellement l'objet de débat, premièrement les critères de recrutement, c'est-à-dire, il faut commencer à recruter un nombre favorable et non colossal à partir des classes de recrutement qui va permettre la bonne transmission des matières et une meilleure compréhension de la part des étudiants. L'autre point est les critères d'évaluation ; cela veut dire que l'IFASIC doit instaurer effectivement le système de méritocratie. Donc, seuls les bons et les meilleurs étudiants doivent réussir dans des cours ou passer des promotions. D'après cet intervenant, si toutes ces recommandations sont prises en compte, l'IFASIC va redorer sa belle robe dans le domaine des sciences de l'information et de la communication qu'elle portait à l'époque de l'ISTI. Pour y arriver, l'IFASIC peut compter avec l'expertise de son corps scientifique.

Lors de cet atelier, il a été question de débattre sur plusieurs axes notamment, la Gouvernance et la qualité, mise en œuvre de la réforme LMD, Partenariat éducatif et entreprenariat, Numérisation, gestion des ressources dans le secteur des TIC et Organisation du 3èmecycle et relève académique.

Il y a lieu de signaler que cet atelier a connu la participation de plusieurs personnalités de l'IFASIC à savoir, les autorités académiques, le corps professoral et scientifique, le personnel administratif, les ouvriers et la coordination estudiantine.