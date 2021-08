Angola: Covid-19 - L'Afrique recense plus de 914 décès et plus de 40 000 cas en 24 heures

L'Afrique a enregistré aujourd'hui 40 534 cas supplémentaires d'infection par le nouveau coronavirus, portant le bilan à 7 429 318 cas, ce qui a entraîné 187 281 décès (+914 décès que la veille), selon les données officielles les plus récentes.

Selon un bulletin du Centre de contrôle et de prévention des maladies de l'Union africaine (CDC Afrique) publié ce matin, l'Afrique australe reste la région la plus touchée, avec 3 545 897 infections et 98 148 décès associés au covid-19.

Dans cette région, seule l'Afrique du Sud, pays le plus touché par la pandémie sur le continent africain, compte 2 652 652 cas de Covid-19 et 78 694 décès.

L'Afrique du Nord, qui succède à l'Afrique australe dans les chiffres du covid-19, a atteint 2 233 704 cas et 60 079 décès associés à la maladie.

L'Afrique de l'Est compte 871 329 infections et 18 142 décès et la région de l'Afrique de l'Ouest compte 575 115 infections et 7 737 décès.

L'Afrique centrale est la région du continent qui compte le moins de cas d'infection et de décès : 213 273 cas et 3 175 morts.

La Tunisie, deuxième pays africain avec plus de décès après l'Afrique du Sud, enregistre 22 304 décès et 632 328 cas, suivie de l'Égypte, avec 16 647 décès et 285 831 infectés, et du Maroc, qui représente le deuxième plus grand nombre d'infections de tout le continent, 791 559 cas, mais moins de décès que les deux pays précédents, avec 11 472 décès liés à la maladie.

Le premier cas de covid-19 en Afrique est apparu en Égypte le 14 février 2020, et le Nigéria a été le premier pays d'Afrique subsaharienne à signaler des cas d'infection, le 28 février.

Le Covid-19 a causé au moins 4 392 364 décès dans le monde, parmi plus de 209,2 millions cas d'infections par le nouveau coronavirus enregistrés depuis le début de la pandémie, selon le dernier bilan de l'Agence France-Presse.

Cette maladie respiratoire est causée par le coronavirus SARS-CoV-2, détecté fin 2019 à Wuhan, une ville du centre de la Chine, et actuellement avec des variantes identifiées dans des pays comme le Royaume-Uni, l'Inde, l'Afrique du Sud, le Brésil ou le Pérou.