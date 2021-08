Congo-Brazzaville: Mondial 2022 - Où en sont les joueurs de la diaspora ? (3/3)

Fin de ce tour d'horizon de l'état de forme des joueurs de la diaspora européenne avec les attaquants.

Comme la défense, le secteur offensif est amputé de plusieurs éléments réguliers de la sélection. En premier lieu, Thievy Bifouma, dont le dernier match en club répertorié date de 11 mois (le 21 septembre 2020). Une éternité pour un footballeur.

Aux dernières nouvelles, le leader de l'attaque congolais est prêté au HLJ Ice City, club de deuxième division chinoise, depuis mars et jusqu'en décembre prochain. Sans y avoir disputé la moindre minute officielle.

En mars, un Valdo à court d'idées avait sélectionné un Bifouma hors de forme face au Sénégal et à la Guinée-Bissau. Pour le résultat que l'on connaît.

Paul Put devra probablement faire autrement et ce ne sera pas facile, car plusieurs éléments sont incertains ou en manque de temps de jeu : Juvhel Tsoumou et Kévin Koubemba sont sans club.

En Belgique, Guy Mbenza (Antwerp) n'a pas disputé la moindre minute avec Anvers. Clairement poussé vers la sortie, le « buteur fou » n'a pas encore trouvé de point de chute.

Du côté du championnat indien, Prince Ibara s'entraîne depuis un mois. Non qualifié pour la Coupe AFC (équivalent asiatique de la Conférence Ligue Europa), pour laquelle la liste avait été déposée avant arrivée au club, il devra attendre la reprise de l'Indian Super League, en novembre prochain.

A Oman, Junior Makiessé n'a pas joué depuis des mois en club, à l'instar de son co-équipier Itoua Bérenger.

En France, Bevic Moussiti Oko a manqué la 3e journée de Ligue 2 et est incertain pour les prochains matches d'Ajaccio.

Mais alors, sur qui pourra compter Paul Put pour les matches face à la Namibie et au Sénégal ?

Avec une minute de jeu face à Wolfsburg, Sylver Ganvoula est devenu le premier Congolais à évoluer en Bundesliga depuis Rolf Nguié Mien, en 2004-2005. L'attaquant de Bochum, qui devra mettre le bouchées doubles pour gagner une place de titulaire, a effectué toute la préparation estivale avec son équipe. Il est donc compétitif et devrait pouvoir tenir son rang.

Du côté de Ludogorets, la direction tablait sur un transfert de Mavis Tchibota, mais son prix bloque pour l'instant les négociations. Déjà remplacé numériquement dans l'effectif, il doit faire face à une grosse concurrence (Manu, Wanderson, Despodov, Tekpetey... ) et ne part comme titulaire. Pour autant, l'international congolais a déjà pris part à 8 matches, toutes compétitions confondues, pour un but et une passe décisive (2 titularisations en championnat, 5 entrées en jeu en éliminatoires de la Ligue des champions, 11 minutes et 1 but en Super Coupe de Bulgarie).

Déjà buteur à une reprise, en deux matches joués, Yann Mabella est opérationnel. Certes l'ancien Nancéien n'évolue pas dans un championnat des plus relevés, mais il a déjà fait trembler les filets et est en confiance. Pour un buteur, c'est essentiel.

Dans un profil différent, reculé ou sur un côté, Dylan Bahamboula est également en confiance avec déjà 2 buts marqués en 3 matches joués cette saison. Comme pour Mabella, son club, Oldham dispute un championnat mineur (4e division anglaise), mais l'ancien Monégasque à l'avantage d'être en jambes et de déjà connaître le contexte des éliminatoires.

Buteur en Coupe de Slovaquie, mardi, Yhoan Andzouana aura-t-il trouvé le déclic pour lancer sa saison et dynamiser sa carrière ? En forme au printemps dernier, après des débuts laborieux, l'ancien Monégasque avait été privé de fin de saison par une blessure. Et a débuté l'actuel exercice sur le banc : deux matches, dont 1 comme titulaire en championnat, aucune minute en préliminaire de la Conférence Ligue Europa et donc 1 but en 1 matches de Coupe.

Reste le cas, épineux, de Dylan Saint-Louis. L'ailier polyvalent s'est intégré parfaitement en Super Lig turque, avec une passe décisive lors de son premier match officiel (après 1 but en 2 matches amicaux). Elément clé de Troyes lors de la montée, il est déjà important à Hatayspor. Ce qu'il n'a jamais été avec le Congo, où il n'est plus venu depuis novembre 2011. Qu'en sera-t-il dans quelques jours ?

Autre question, qui concerne Prestige Mboungou : peut-on postuler en sélection nationale lorsque l'on part jouer en deuxième division saoudienne ? Seul Paul Put détient la réponse...

Parmi les joueurs qui n'ont jamais été appelés auparavant, on peut citer Mons Bassoumina, buteur avec Bastia-Borgo en National (1 match, 1 but), Exaucé Andzouana (1 match en Regionalliga), Alan Dzabana, recruté par Sète en National 1, Offrande Zanzala (1 but en League Two).

Gabriel Charpentier, absent en Copa Italie, dimanche, est dans le groupe de Frosinone ce vendredi face à Parme en Série B. Il n'a qu'une mi-temps dans les jambes.

Terminons ce tour d'horizon par Jordi Mboula. L'ancien Barcelonais, dont la carrière n'a pas pris l'essor espéré lors de son transfert à Monaco, a débuté la Liga comme titulaire, avec le numéro 7 au dos. En confiance, son apport technique et sa vitesse peuvent être des atouts indéniables.

Déjà sondé par Les Dépêches de Brazzaville et contacté par l'ancien cellule de recrutement, a-t-il été approché par le tandem Paul Put-Francis N'Ganga ?