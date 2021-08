Cote d'Ivoire: Forum génération égalitaire/Appropriation des coalitions d'actions - Les Osc membres du réseau Alliance droit et santé sollicitent le CNDH

Dans le cadre de son processus de plaidoyer visant à amener l'Etat à s'approprier la question Forum génération égalitaire, une délégation du réseau Alliance droit et santé en Côte d'Ivoire s'est entretenue avec une équipe du Conseil national des droits de l'homme (Cndh). Cette délégation conduite par la présidente de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, Me Simone Assah-Akoh était, le jeudi 19 août 2021, au siège du Conseil, à Abidjan-Cocody, 2Plateaux les Vallons. « Le Cndh en tant qu'Institution peut nous aider dans le plaidoyer. Tout comme en terme de soutien et d'accompagnement (...) Mieux, nous aimerions avoir un point focal au Cndh sur la question du Forum génération égalitaire », a souhaité la délégation.

Pour ces échanges, la présidente du Cndh, Namizata Sangaré a délégué, Bamba Sindou (Secrétaire exécutif), Hokou René (Chef de Cabinet), Mlle Soumahoro Assanata (Chef de département droit de la femme, de l'enfant, des personnes vulnérables) et Karfala Camara (Chargé d'études).

Au nom de la délégation du Réseau Alliance droit et santé, la secrétaire générale adjoint de l'Afjci, Mme Kamissoko Agathe, a indiqué que le Réseau entend, à travers cette rencontre solliciter le conseil pour qu'il l'accompagne pour une meilleure connaissance des résolutions du Forum génération égalitaire tenu à Paris du 30 juin au 2 juillet 2021. Aussi a-t-elle souhaité que le Cndh serve d'interface pour transmettre les informations relatives au Forum.

A la question de savoir quelles sont les actions fortes du réseau qui vont nécessiter l'implication du Cndh, Mme Kamissoko a indiqué que son réseau espère obtenir quelques engagements de l'Etat de Côte d'Ivoire avec le soutien du Cndh. Mais avant, elle a expliqué que le Forum génération égalitaire est un vaste mouvement de rassemblement féministe mondial. Et de préciser que ce Forum s'inscrit dans la droite ligne de la conférence de Beijing tenue en 1995.

Après cette rencontre a-t-elle souligné, il n'y a pas eu d'aussi vaste mouvement à travers le monde pour faire progresser le droit des femmes. « Après Beijing, c'est le Forum génération égalitaire qui vient lancer les actions novatrices qui vont permettre de faire progresser les droits des femmes », a-t-elle affirmé. La particularité de ce Forum, dira-t-elle, c'est qu'il s'appuie sur des actions concrètes pilotées par ces six (6) coalitions d'actions. Et de préciser que ces coalitions ont des thématiques bien précises.

Il s'agit entre autres de la coalition qui travaille sur les violences basées sur le genre, la coalition qui travaille sur le droit de disposer de son corps et les droits en santé sexuelle et reproductive... A partir de ces coalitions, des actions concrètes ont été identifiées pour faire progresser le droit des femmes contrairement aux autres initiatives où ce sont des déclarations qui sont faites à la suite des rencontres. Le Forum a ainsi identifié des actions et lors de la rencontre de Paris, il s'est agi de présenter ces actions. Et amener les Etats et le secteur privé à prendre des engagements.

Le Forum, a-t-elle relevé, a pu obtenir en terme d'engagement au niveau mondial, 40 milliards de dollars qui seront affectés à ces coalitions pour véritablement œuvrer à faire progresser les droits des femmes.

Membres de l'Alliance droit et santé, l'Afjci, l'Ong Messi, LeadAfricaines, Rijes, le Réseau Asapsu et Onef sont engagées dans cette lutte. Ledit réseau Alliance est également membre de la coalition d'action qui travaille sur les droits en santé sexuelle et reproductive. « L'Alliance droit et santé a participé à la construction de ces actions qui ont été présentées à Paris lors du Forum génération égalitaire », a fait remarquer Mme Kamissoko Agathe.

Il faut noter que s'il n'y a pas d'engagement, il est difficile pour les Ong et Osc de mener des actions puisque ces organisations sont là pour accompagner l'Etat dans ses engagements. Le Forum génération égalité étant placé au niveau des Etats, ces derniers doivent selon les six coalitions désignées, s'engager à faire progresser les différents aspects. Sans engagements, il faut souligner qu'il est difficile pour ces organisations de mener des actions pratiques.

M. Hokou René a suggéré un cadre national d'explication en vue de l'appropriation de toutes les valeurs qui ont été débattues ainsi que tous les engagements qui ont été pris au Forum. Pour lui, cela permettrait de faire aboutir les plaidoyers.

A noter que le réseau Alliance Droits et Santé est composé de 22 associations spécialistes dans le domaine des droits et de la santé des femmes et des filles ainsi que de mouvements de jeunes et de femmes du Bénin, du Burkina Faso, de France, du Mali, du Niger, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire.

Que sont les coalitions d'action ?

Les coalitions d'action sont des partenariats multi-acteurs, mondiaux et innovants, qui mobiliseront les gouvernements, la société civile, les organisations internationales et le secteur privé en vue de :

Dynamiser l'action collective,

Susciter un dialogue intergénérationnel tant au niveau mondial que local,

Stimuler l'investissement public et privé,

Parvenir à des résultats concrets qui permettent de changer la donne pour les femmes et les filles de toutes les générations.

Les thèmes choisis pour les coalitions d'action se fondent sur une approche par les droits humains et résultent d'un processus de consultation des groupes féministes internationaux, des organisations actives sur le terrain, des gouvernements et d'autres partenaires, et s'appuie sur les données. Ces thèmes sont les suivants :

La violence fondée sur le genre

La justice et les droits économiques

La Liberté à disposer de son corps et la santé et les droits sexuels et reproductifs

L'action des femmes en faveur de la justice climatique

Les technologies et l'innovation au service de l'égalité entre les femmes et les hommes

Les mouvements et le leadership féministes

Pendant le Forum Génération Égalité de Paris, chaque coalition d'action a initié un Plan d'accélération mondial - autrement dit, un ensemble ciblé d'actions concrètes, ambitieuses et immédiates concernant la période 2021-2026, et visant à obtenir un impact tangible sur l'égalité hommes-femmes et les droits humains des filles et de femmes. Les coalitions d'action se procurent des financements en vue de ce programme d'action pour remédier aux lacunes systémiques de ressources ayant jusqu'à présent entravé l'impact. Lire la suite