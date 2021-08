Cote d'Ivoire: Ministère du Plan et du Développement - Les agents cumulant au moins 20 ans d'ancienneté distingués

La cérémonie de remise des distinctions s'est tenue au 20e étage de l'immeuble Sciam au Plateau.

Ce sont 32 agents du ministère du Plan et du Développement cumulant entre 20 ans, sept mois, et 43 ans et sept mois qui ont été distingués le 20 août 2021, au 20e étage de l'immeuble Sciam au Plateau.

Représentant la ministre du Plan et du Développement, Yéo Nahoua, directeur de Cabinet, a invité les récipiendaires à préserver et pérenniser les valeurs et la somme d'expériences acquises au sein du département ministériel en les transmettant aux plus jeunes, « afin qu'ils marchent dans les sillons tracés » par les plus anciens.

En outre, Yéo Nahoua leur a transmis l'admiration et le respect de son mandant devant la résilience et l'abnégation dont ils ont fait preuve durant leur carrière parce qu'a-t-il reconnu, « les conditions de travail n'ont pas toujours été faciles ».

Le directeur de Cabinet a profité de l'occasion pour en appeler au sens de responsabilité et de professionnalisme de tous dans l'exécution des tâches. Parce qu'au dire de Yéo Nahoua, « la performance de l'administration publique n'est plus un vœu pieux, mais une nécessité ».

D'où l'ambition de transformation culturelle de ladite administration, notamment la modernisation de l'Etat, la digitalisation des services et l'Ivoirien nouveau, contenue dans le Plan national de développement (Pnd 2021-2025).

Pour sa part, le directeur des ressources humaines, Aboubacar Ouattara, a indiqué que la cérémonie, la toute première de ce département ministériel, dénote de la reconnaissance de la ministre Nialé Kaba du travail bien fait. Car elle entend exprimer la gratitude de la nation à tous ses collaborateurs qui ont participé au tracé des sillons de l'émergence de la Côte d'Ivoire, a fait savoir Aboubacar Ouattara.

C'est par la voix de Jean Marie Akpoué Brou, inspecteur général du plan, que les récipiendaires ont exprimé « le sentiment de fierté » qui les anime. Il a également dit leur joie de se savoir membres d'une famille qui reconnaît leurs mérites.

Jean Marie Akpoué Brou a indiqué que ce geste honore la ministre « parce que c'est pour la première fois que l'ancienneté dans ce ministère qui gagne sur tous les plans est célébré ». Pour lui, c'est une marque de reconnaissance pour ceux qui quittent le système avec les félicitations de la hiérarchie et un encouragement pour ceux qui demeurent dans ce ministère.

Il a donc invité cette dernière catégorie d'agents à davantage d'efficacité.