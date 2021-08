Madagascar: Douanes - Des cadenas électroniques et des caméras de surveillance sur les containers

Les huit containers de pierres fines ont été entreposés dans un site sécurisé au port de Toamasina, avec d'autres marchandises, entre autres les containers de bois de rose saisis par l'Etat.

La douane malagasy multiplie les mesures de sécurisation du processus de dédouanement des marchandises. Dans l'objectif de limiter les tentatives de fraudes douanières, la Direction Générale des Douanes a décidé d'installer des cadenas électroniques sur les containers. Plus particulièrement les 8 containers qui ont fait l'objet d'une tentative de fraudes.

Emplacement sécurisé

On rappelle que l'exportateur avait déclaré des pierres industrielles, alors qu'une partie du chargement contenait en fait des pierres précieuses dont des coraux noirs qui sont interdits à l'exportation. Saisis par la douane, ces 8 containers sont actuellement placés dans un emplacement sécurisé au port de Tamatave. Une sécurisation qui vient d'être renforcée à travers la mise en place de cadenas électroniques. «Il s'agit d'un dispositif qui permet d'éviter toute tentative d'ouverture non autorisée des containers qui sont placés dans les zones sensibles», explique le Directeur Général des Douanes, Lainkana Zafivanona Ernest. Par ailleurs, des caméras de surveillance sont placées dans différentes zones douanières. Reliées directement au siège de la douane centrale à Antananarivo, ces caméras permettent un visionnage permanent et à distance de tout ce qui se passe sur place. « Ce nouveau système permet une traçabilité du processus de dédouanement et évite ainsi les tentatives de fraudes », selon toujours le Directeur Général des Douanes. .

Centre de surveillance

Ces actions entrent dans le cadre du nouveau plan stratégique 2020-2O23 de la douane malagasy, actuellement en pleine modernisation. La douane malagasy réitère ainsi sa volonté de se doter des supports nécessaires à l'accomplissement de ses missions. En effet, dans une optique de sécurisation des recettes en accompagnement des autres mesures à instaurer afin de veiller à l'équilibre entre facilitation et contrôle, et de protection des citoyens et de l'environnement en luttant contre les trafics illicites, la douane met en place et rend opérationnel un Centre de surveillance afin d'améliorer l'efficacité de la chaîne de contrôles douaniers. La chaîne de contrôles fait intervenir, outre l'analyse des risques, les bureaux des douanes ainsi que les services centraux chargés des contrôles. A cet effet, des dispositifs de surveillance seront installés au niveau des zones et aires de visites portuaires et aéroportuaires, et des centres de visionnage au niveau des bureaux et services concernés, conformément aux procédures préalablement établies.

Digitalisation

La douane malagasy est également en pleine digitalisation. Elle utilise à cet effet un système d'archivage numérique pour faciliter le traitement des dossiers et automatiser diverses demandes telles que la demande de franchise, la demande d'agrément, la demande de valeur à travers le process « i-value », un centre de valeur fonctionnel depuis le mois de juillet, pour lutter contre les fraudes sur la valeur. En ce qui concerne la sécurité et la sûreté, le projet 100% scanning au débarquement avant entreposage est en cours. « Toutes les étapes du projet sont réalisées à 100%, en attendant la livraison des scanners », précise-t-on auprès de la douane. Tous les ports seront équipés, en commençant par celui de Toamasina pour gagner en matière de délai de dédouanement mais aussi pour éviter de faire la queue pour le scanning au moment du dédouanement.