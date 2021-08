Madagascar: Tuléar / Histoire de pédophilie - Un coup d'épée dans l'eau

La Plateforme pour la Protection des Enfants à Tuléar a fait attendre le procès des 19 vazaha, prévenus de pédophilie depuis le mois de novembre 2020. L'association voulait pincer les autres à tout prix. Recherche infructueuse. Le tribunal de Tuléar a beau avoir attendu neuf mois, il n'était plus possible d'attendre. Il fallait juger les six personnes que la justice avait sous la main.

Ont été relaxés au bénéfice du doute (RBD) Gilbert Estève, qui a été embarqué par erreur car on l'appelait Gil, et qu'on cherchait un certain Jules ; puis Stéphan Jean René et Jean Pierre Michel Rausch.

Condamnés à trois ans ferme avec amende, Manitra Rasatatsihoarana, le proxénète Patrick et enfin Philippe ou Alex (Alexandre Lobkowicz), le véritable pervers sexuel par qui le scandale est arrivé et qui a été pointé du doigt par plusieurs filles qui ont témoigné.

Le procès s'est passé à huis clos toute la journée du jeudi 19 août dans la salle d'audience du Tribunal de Première Instance de Tuléar (TPI). Il s'est terminé vers 18h30. Le président du TPI qui était chargé de liquider l'affaire de pédophilie, avait plusieurs fois défrayé la chronique, et n'a pas voulu révéler ce qui se passait. Le secret était bien gardé.

Quelle coïncidence ? Neuf mois ont passé, personne ne faisait plus attention à l'affaire, tellement l'injustice était flagrante pour les innocents, mouillés dans cette affaire de pédophilie. Il n'y a pas de hasard. Il a fallu que l'ancien premier président de la Cour d'Appel, devenu entre-temps président de la Haute Cour Constitutionnelle, Rakotoarisoa Florent, passe à Tuléar, pour la passation de service à son remplaçant, pour que l'affaire bouge de nouveau. Et tout le procès s'est terminé en un seul jour. Finalement, il n'y avait que trois coupables, la pêche n'était pas bien bonne pour la plateforme qui en attendait 19.