Madagascar: Visite présidentielle - Andry Rajoelina surveille les travaux dans la Région Atsinanana

Une partie des travaux dans le cadre du projet « Miami » devrait être livrée d'ici quatre mois.

Le président de la République est en déplacement dans la Région Atsinanana depuis hier. Il est venu constater de visu l'avancée de la réalisation de plusieurs projets d'envergure dans la ville de Toamasina dont le projet Miami, la réhabilitation de la RN2 Tanandava - Brickaville et la rocade reliant la RN2 et la RN5. Le projet Miami est actuellement en pleine progression et la phase 2 du projet est prévue être finalisée d'ici la fin de cette année. Le projet Miami s'inscrit parmi les velirano de Andry Rajoelina envers la population de la ville du Grand Port, dont l'objectif consiste à l'embellissement de la capitale du Betsimisaraka et au réaménagement du bord de la mer pour y mettre en place, à la fois, des attractions touristiques et des espaces de divertissements. Le président de la République de rappeler qu'outre l'embellissement du bord de la mer de Toamasina, à l'image des grandes plages célèbres à travers le monde, le projet Miami vise également à promouvoir le tourisme, un des piliers de notre économie.

Corruption. Par ailleurs, le président de la République a personnellement fait le déplacement à Toamasina, pour voir de près l'état de la route nationale 2. « La RN2 garantit le ravitaillement de Madagascar. L'activité économique du pays court un grand risque si la RN2 ne remplit plus son rôle convenablement », a déclaré Andry Rajoelina. Il a, en effet, ordonné la réhabilitation de cette route et s'est, lui-même, déplacé à Toamasina avec le nouveau ministre des Travaux publics, Jerry Hatrefindraza, pour donner le coup d'envoi des travaux. « Les contribuables ne devraient même pas nous réclamer la réhabilitation de cette route. C'est à nous de prendre la responsabilité et de leur montrer que la recette fiscale est utilisée à bon escient », poursuit le chef de l'Etat. Il exige également le respect des normes et une meilleure qualité aux entreprises malgaches prestataires des travaux.

Les routes dans la partie Est de la Grande Île doivent être construites en béton armé et Andry Rajoelina exige aussi l'aménagement de canaux d'évacuation d'eau. Il a d'ailleurs pointé du doigt les formes de corruption dans le pesage des véhicules qui circulent sur la RN2. Un contrôle strict du pesage des camions desservant cet axe sera fait selon les consignes présidentielles. Lors de ce déplacement, Andry Rajoelina a également donné, ce jour, le coup d'envoi des travaux de réhabilitation de la route By-Pass RN5 - RN2 mesurant 6,5km. Cette route relie les deux routes nationales des régions Atsinanana et Analanjirofo.

Attaques. Après le passage dans la ville de Toamasina, le chef de l'État s'est ensuite rendu à Sahamamy, dans le district de Brickaville pour procéder à l'inauguration de deux infrastructures notamment la brigade routière spéciale ainsi que l'Aire de Service, de Sécurité et de Repos (ASSR) de Sahamamy. Dans le cadre de la réalisation du velirano n°1 qui consiste à promouvoir la « paix et la sécurité », la Gendarmerie nationale a construit des brigades routières spéciales (BRS) sur les routes nationales dans le cadre de l'exécution du Programme d'investissement Public (PIP) 2019. Celle implantée à Sahamamy au PK 193 a été créée pour prévenir l'insécurité routière sévissant sur la RN2 afin de rassurer les usagers de la route. Quant au choix de son emplacement,

il répond aux critères stratégiques puisque sa zone d'intervention peut couvrir les endroits propices aux attaques de taxi-brousses et/ou transporteurs de marchandises empruntant cet axe. 25 éléments de la Gendarmerie nationale y sont déjà affectés et dotés de motos, des matériels informatiques et télécommunications, des armements, des chiens pisteurs etc. Andry Rajoelina a souligné qu' « aucun développement socio-économique n'aura lieu sans l'instauration de la paix et la sécurité ».

Innovations. « Les ASSR bien qu'elles soient importantes pour assurer la paix et la sécurité des usagers, n'ont jamais existé auparavant, mais le gouvernement actuel a démontré la ferme volonté de développer le pays en apportant des innovations comme ce site, qui associe les besoins des transporteurs et ceux de tous les usagers de la route comme les touristes et la population riveraine ». L'État a priorisé la mise en place de l'ASSR sur la RN2 et la RN7 où l'on a enregistré le plus de trafic dans tout Madagascar.

Ces sites pilotes seront reproduits sur différents axes afin d'offrir les opportunités de développement aux autres régions environnantes. Lors de son discours, le chef de l'État a profité de l'occasion pour répondre aux polémiques autour des membres du gouvernement nouvellement nommés. Il a ainsi réaffirmé son exigence à l'endroit des ministres d'être avant tout des femmes et hommes de terrain au service de la population. « Les membres du gouvernement ont été sélectionnés car nous avons jugé qu'ils ont la capacité et l'expérience nécessaires pour la réalisation des projets de développement qui leur seront confiés et non en fonction de leur passé », a martelé le président de la République.