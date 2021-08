Madagascar: Herimanana Razafimahefa à Kinshasa - Rencontre avec le président de la République Démocratique du Congo

Le président du Sénat de Madagascar fait partie du Comité de suivi et de réconciliation mis en place afin de proposer des solutions au problème institutionnel que connaît le Parlement panafricain actuellement.

Le président du Sénat SEM Herimanana Razafimahefa s'est rendu à Kinshasa, en République Démocratique du Congo (RDC) pour rencontrer le 19 août 2021 le président de la République Démocratique du Congo, SEM Félix Tshisekedi, président en exercice de l'Union africaine, avec une délégation des membres du Parlement panafricain conduite par le vice-président de la Chambre des représentants du Royaume du Maroc, et composée de présidents et vice-présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale de pays membres du Parlement Panafricain, ainsi que des représentants de ce Parlement.

Parlement Panafricain. La réunion avait pour objet d'échanger avec le président en exercice de l'Union africaine, SEM Felix Tshisekedi, sur la nécessité d'établir le dialogue et l'apaisement au sein du Parlement panafricain qui traverse actuellement une crise institutionnelle et d'apporter des solutions à la crise. Le président du Sénat de Madagascar fait partie du Comité de suivi et de réconciliation mis en place afin de proposer des solutions au problème institutionnel que connaît le Parlement panafricain actuellement, et ce, par le biais de l'apaisement et du dialogue.

Concertation. Pour rappel, le président du Sénat, SEM Herimanana Razafimahefa, a assisté à la réunion des présidents du Sénat des États membres de l'Union africaine qui s'est tenue le 8 juillet 2021, à Rabat. Une réunion convoquée par le président de la Chambre des conseillers du Royaume du Maroc, Abdel Hakim Benchamach, dont l'objet est la concertation des participants suite à l'incident survenu le 31 mai 2021 au sein du Parlement Panafricain, lors de l'élection d'un nouveau président et des membres du bureau de ce parlement, durant la dernière session (quatrième) de sa cinquième législature.