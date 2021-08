Afrique: Hausse des prix - Edgard Razafindravahy va au fond des problèmes

Edgard Razafindravahy s'attaque aux problèmes de la hausse des prix

Action immédiate. Comme il l'a annoncé lors de la passation, le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Consommation Edgard Razafindravahy est tout de suite entré en action pour voir les réalités à la base et chercher les causes de cette hausse exorbitante des prix des produits de première nécessité en général, et du riz en particulier.

Ainsi, Edgard Razafindravahy a fait une tournée éclair dans la région Alaotra Mangoro, un des derniers greniers à riz du pays, jeudi et vendredi. À Ambatondrazaka et à Amparafaravola, il a rencontré tous les acteurs de la filière riz, en l'occurrence les producteurs, les transporteurs ainsi que les autorités régionales.

Traçabilité

L'objectif est de voir la traçabilité du prix depuis la production jusqu'à la consommation. Alors, on a constaté que le prix du paddy chez les producteurs oscille entre 1 150 ariary et 1 200 ariary. Ce qui donne un prix du riz blanc, auprès des consommateurs finaux, de 2 000 ariary comprenant déjà les frais de transport et les marges du commerçant. Edgard Razafindravahy a souligné qu'il est clair que certains font des abus en affichant un prix exagéré. L'initiative d'Edgard Razafindravahy va se poursuivre en mettant autour d'une table les collecteurs, les grossistes, les détaillants et les consommateurs pour définir le prix réel du riz pour ne pas léser les producteurs tout en ménageant les consommateurs.

Charbon de bois

La tournée du ministre Razafindravahy a continué à Moramanga, une ville productrice de charbon de bois, hier. Il a rencontré les producteurs de charbon pour comprendre également les causes de la hausse vertigineuse du prix de ce combustible. Ainsi, il a été constaté que le prix du sac de charbon dans tout le district de Moramanga ne dépasse pas 15 000 ariary. Ensuite, les transporteurs appliquent un frais de port de 3 500 ariary par sac jusqu'à Tana. Le prix du sac devrait donc être de 18 500 ariary. Mais avec la marge prise par les distributeurs, il revient à 30 000 ariary aux usagers.

Le ministre Edgard Razafindravahy a souligné qu'il faut trouver un prix raisonnable à tous les produits de première nécessité pour que tout le monde trouve son compte.

Les efforts du ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Consommation seront élargis aux autres produits de grande utilisation comme l'huile, le sucre, le ciment...