Cote d'Ivoire: Covid-19 - La Côte d'Ivoire reçoit 1,6 millions de doses de vaccins du dispositif Covax

Mobilisée depuis une semaine sur son premier cas Ebola, la Côte d'Ivoire n'oublie pas la pandémie de Covid-19. Le nombre de nouveaux cas repart à la hausse et « Il faut vacciner », c'est le mot d'ordre du gouvernement pour infléchir rapidement la courbe. Près de 1,6 millions de doses de vaccin Pfizer, financées par le dispositif Covax ont été livrées à la Côte d'Ivoire dans la nuit de vendredi à samedi.

Les vaccins sont arrivés sur un vol Air France. Après un petit cérémonial de réception pour dire merci aux partenaires, le ministre de la Santé, Pierre Dimba a dévoilé le contenu des cartons. « Nous recevons, 1, 6 millions doses de Pfizer, l'objectif est d'assurer la continuité vaccinale », a assuré le ministre.

À ce jour la Côte d'Ivoire a vacciné 1,2 millions d'Ivoiriens contre le Covid-19. Il faut faire beaucoup plus car les courbes sont en ascension avec une hausse des cas et un nombre de morts élevé.

« Nous sommes dans la troisième vague, nous avons des cas de décès plus nombreux que lors des vagues précédentes. », constate le Professeur Serge Eholié, porte-parole du comité de veille. Un seul mot d'ordre donc : « Allez-vous faire vacciner ». Une recommandation du président Ouattara, de son gouvernement et de ses experts aux Ivoiriens.

Les cas graves recensés sont les personnes les plus exposés et non vaccinées indique le ministère de la Santé. Et ceux pour qui le vaccin est toujours source de méfiance et de réticence, le représentant de l'OMS en Côte d'Ivoire délivre ce message. « Tous les vaccins qui arrivent en Côte d'Ivoire sont Homologués par l'OMS et tous les vaccins sont efficaces », insiste Jean Marie Yameogo.

La vaccination reprend de plus belle ce samedi avec un accent particulier sur Abidjan, épicentre de la pandémie, selon le comité de veille. Le Premier ministre devrait faire le tour de plusieurs centres de vaccination.

►À lire aussi : Covid-19: Covax va recevoir 110 millions de doses des deux vaccins chinois