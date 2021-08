Madagascar: Combustible - Razafindravahy à la recherche d'une solution

Continuant son périple dans l'Alaotra Mangoro, le ministre de l'Industrie, du commerce et de la consommation, Edgard Razafindravahy était à Moramanga hier.

Comme à Ambatondrazaka et à Amparafaravola où il s'est entretenu avec les producteurs et transporteurs de riz, Edgard Razafindravahy a eu des échanges avec les producteurs de charbon, le combustible le plus utilisé par les foyers et dont le prix a atteint des sommets ces derniers jours. Edgard Razafindravahy a pu ainsi constater que le prix maximum d'un sac de charbon en pin est de 15.000 ariary. Les transporteurs facturent le sac à 3500 ariary.

Ce qui donne un prix indicatif de 18 500 ariary pour un sac. Mais les distributeurs prennent une marge exagérée pour revendre le sac à 23.000 ariary voire 30.000 ariary. Un prix hors de portée de la plupart des ménages. Le ministre de l'Industrie, du commerce et de la consommation a souligné qu'il faut trouver un équilibre du prix entre le pouvoir d'achat des consommateurs et le prix de revient des producteurs. L'objet de cette rencontre a été justement de voir l'origine de la hausse et d'y apporter une solution.

Edgard Razafindravahy va poursuivre sa démarche en vue de réduire les prix des produits usuels des ménages. Après le riz et le charbon, les autres produits de grande consommation comme le sucre et l'huile feront également l'objet d'un suivi pour retracer l'origine du prix exorbitant. Des mesures seront ensuite prises pour maintenir le prix à un niveau abordable pour la population..