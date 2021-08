Madagascar: Prix noble

Le nouveau ministre de l'Industrie, du commerce et de la consommation est parti en croisade contre la hausse des prix des produits de première nécessité.

Il est allé voir dans le berceau du riz la traçabilité du prix pour essayer de comprendre d'où vient cette hausse. Rien qu'en discutant avec les producteurs d'Amparafaravola et d'Ambatondrazaka, Edgard Razafindravahy a pu constater qu'entre le prix départ producteur et le prix de vente aux consommateurs, il y a un énorme écart qu'aucune charge, qu'aucun facteur ne peut justifier. Souvent la difficulté d'accès à cause d'une route en mauvais état, l'éloignement sont avancés pour justifier une majoration des prix. Ce qui n'est plus le cas pour l'Alaotra Mangoro rendu de plus en plus proche de la capitale depuis les travaux de goudronnage de la RN44. Quand les travaux seront complètement terminés, invoquer l'état de la route pour justifier un mercantilisme serait une mauvaise foi.

Maintenant il faut savoir comment appliquer la vérité de prix? C'est une grosse question. C'est là que tout le monde a échoué dans le passé. Si un distributeur rentre dans ses frais en vendant le kilo de riz à 2000 ariary, pourquoi il ne le fait pas? Est-ce qu'il obéit à la loi de l'offre ou de la demande ou à autre chose?

L'histoire a appris que le riz a toujours été un produit stratégique et politique. La hausse du prix du riz a toujours eu un impact négatif sur l'image du pouvoir en exercice depuis la première république et malgré « la politique du ventre » credo du Parti social démocrate de Philibert Tsiranana. Le prix du riz a commencé à s'envoler sous æ régime Ratsiraka et la grande pénurie de 1982. Le kapoaka avait dépassé les 30 ariary et le kilo avait atteint la barre de 100 ariary. Avec l'assistance des bailleurs de fonds, le riz était taxé. Ratsiraka voulait en maîtriser toute la filière de la production à la consommation mais a lamentablement échoué.

Sous Rajaonarimampianina, le kilo de riz a atteint la barre de 2000 ariary en 2015 au moment où une inondation menacée la production dans l'Alaotra sans hypothéquer la récolte. Et cette année la barre de 3000 ariary pour un kilo de riz a été allègrement franchie.

Le riz est un produit extrêmement sensible. Il est souvent utilisé pour affaiblir un pouvoir quand celui ci tente de mettre au pas la liberté d'expression et la démocratie.

La cause de la hausse des prix pourrait ainsi être politique. La solution également. Dans tous les cas, pour avoir entamé des démarches volontaires pour lutter contre la hausse des prix, Edgard Razafindravahy mérite amplement le Prix Noble de la lutte contre l'inflation.