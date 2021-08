Madagascar: Vol et escroquerie - La mésaventure d'un prévenu

Un homme est maintenant enfermé à Antanimora pour vol de voiture et escroquerie. Sa petite famille se trouve en plein désarroi.

PLONGÉE dans une détresse, une famille entend demander une liberté provisoire pour un de ses proches en prison. Celui-ci est mis en détention préventive à la maison centrale d'Antanimora depuis mercredi soir avec deux co-inculpés. Ils ont été soupçonnés de vol de voiture et d'escroquerie.

Le prévenu en question, sa femme et leurs deux enfants vivaient dans une zone enclavée du district d'Anjozorobe. Là-bas, il restait inoccupé. Sa femme est une enseignante recrutée par les parents d'élèves (Fram). Le fait qu'il était sans emploi a parfois causé leur désaccord. Du coup, il a décidé de rejoindre la capitale pour chercher du travail pour nourrir sa famille.

« Effectivement, il en a trouvé un et nous en étions tous contents. Cela fait deux mois qu'il exerce un business de pierres précieuses avec les deux individus. Il n'a jamais rencontré ce duo auparavant », raconte un proche.

La femme et les enfants ont passé leurs vacances chez leur grand-mère à Anjozorobe. Le jeudi 12 août, le mari a promis qu'il va leur envoyer une petite somme car il venait de gagner de l'argent. Ils ont attendu toute la journée, mais n'a rien transféré. Il n'est pas non plus rentré chez lui.

Arrêtés

« Nous avons tous cru qu'il buvait un verre avec ses collègues. Puis, nous avons tristement appris qu'ils ont volé une voiture. Des policiers de la brigade criminelle les ont arrêtés [dans le sixième arrondissement] », explique un membre de la famille.

L'homme et ses présumés coauteurs ont été retenus en garde-à-vue dans les locaux de la direction de la police judiciaire, à Anosy. Son beau-frère a assisté à son interrogatoire.

« Apparemment, il a été piégé par les deux autres. Il n'a jamais connu une telle affaire criminelle. Il était trop naïf. Il aurait été tenté pour commettre l'irréparable à cause de son oisiveté. Or, les véritables auteurs principaux de l'acte et le commanditaire ont échappé au coup de filet », a-t-on indiqué.

Rongée par une terrible douleur morale, la famille du mis en cause tentera une demande de liberté provisoire auprès du ministère public. D'ailleurs, la date du procès demeure indéterminée.