Madagascar: Télé-réalité - La deuxième étape de « Talenta Raitra » s'annonce prospère

Outre la découverte des jeunes talents qui poursuivront l'aventure « Talenta Raitra » demain après midi, découvrons aussi ce qui les attend avant d'entamer la prochaine étape et leur formation.

VOICI qu'au bout de plusieurs semaines passées à les découvrir donc, le jury de professionnels composé de Franco Clerc, Miorhasina Lorah, Traka Milofo et Mihangy Andrianirina dit « Dapapa » nous dévoile sa sélection des quarante-huit jeunes comédiens qui poursuivront l'aventure. Ils commenceront une formation cinématographique, voire artistique d'exception, en vue de participer à la grosse production d'une série télévisée.

Issus d'une vingtaine d'équipe au total, ils seront dévoilés ce 22 août à partir de 15h exclusivement sur la Radio-télévision Analamanga (RTA). Une véritable expérience à vivre, doublée d'une immersion totale dans les coulisses du cinéma proprement dit. C'est ainsi que se résumera en quelques mots la suite de cette télé-réalité inédite qu'est « Talenta Raitra » produite par la RTA.

Une belle prouesse déjà que d'avoir pu fédérer plus d'une centaine d'équipes au début de la compétition donc, pour en arriver à cette étape. Désormais, le grand challenge repose aussi sur les épaules des professionnels de la scène qui les encadreront pour en faire des acteurs confirmés. Au bout de cette formation, les plus méritants et talentueux sortiront évidemment du lot.

Un vivier de talent

Véritable vitrine pour l'avenir du septième art dans la Grande île, l'émission conquiert les téléspectateurs de tous âges et de tous horizons depuis son lancement. Telle une compétition fraternelle, qui promeut avec fierté le talent de jeunes comédiens originaires de la région Vakinankaratra et particulièrement ceux de la ville d'Antsirabe, « Talenta Raitra» s'affirme comme une vitrine exclusive où ils peuvent aussi promouvoir leur passion pour le cinéma.

Pour l'heure, Franco Clerc, scénariste confirmé qui a déjà apporté son savoir-faire sur le choix de ces jeunes talents, est déjà confirmé parmi les formateurs. De par son expérience, il initiera les comédiens en herbe de « Talenta Raitra » à la compréhension du scénario, mais aussi aux enjeux de la bonne rédaction d'un récit.

Parmi les formateurs également, une formatrice de renom s'annonce, Joey Aresoa, poète engagée et plasticienne de talent également, de par sa vision artistique unique, elle enrichit les connaissances des jeunes talents par sa maîtrise des mots et de la scène. Dernier mais pas des moindres, l'illustre Vahömbey rejoint aussi l'aventure « Talenta Raitra » et de par sa clairvoyance, ainsi que son charisme, le rockeur intarissable qu'il est insufflera une approche plus réaliste des récits à mettre en scène chez les comédiens. Demain sera ainsi un rendez-vous à ne pas manquer sur la RTA pour en découvrir plus encore sur ce qui nous attend avec « Talenta Raitra ».